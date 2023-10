Hrvatska i Europa na udaru arktičke ledene eksplozije: Stiže drastična promjena vremena

Dramatična promjena vremena čeka nas ovog vikenda, najavljuje Severe Weather EU, koji otkriva kako se arktička hladna fronta spušta prema Europi.

Prognoza vremenskog uzorka nad kontinentom ukazuje na to da će se formirati duboki niski tlak na sjeveru, otpuštajući prvu hladnu frontu s Arktika prema zapadnom i središnjem dijelu kontinenta tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna.

Nakon povijesnog vala vrućine i neviđenih visokih temperatura od rujna do sredine listopada, stiže promjena. Očekuje se oštar pad temperature duž hladne fronte koja će se širiti po većem dijelu kontinenta početkom sljedećeg tjedna. U nizinama u zapadnoj i središnjoj Europi mogu se očekivati prvi mrazovi ove sezone.

A significant temperature change is forecast over Europe, with the first Arctic cold blast across the continent over the weekend into early next week.https://t.co/PaA1gwvenN

