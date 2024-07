Stisak desnice: Avdagić pojasnio što se zbiva u Francuskoj i kakav će utjecaj imati na Hrvatsku

Autor: B. D.

U nedjelju je održan prvi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj. Biralo se 76 parlamentarnih kandidata, a većinu mandata osvojila je krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje koju predvodi Jordan Bardella.

Nacionalno okupljanje je osvojilo čak 39 mandata. Lijeva koalicija Nova narodna fronta osvojila je 32 mandata, a Macronova koalicija osvojila je samo dva mandata, prenosi CNN. Iduće nedjelje bira se ostataka zastupnika za Nacionalno skupštinu, u kojoj ima 577 zastupnika.

Nacionalno okupljanje stranka je s desnim pedigreom koja je evoluirala iz Narodne fronte koju je nekoć predvodio Jean-Marie Le Pen, nakon kojeg je stranku predvodila njegova kći Marine Le Pen. Le Pen je čelnu poziciju stranke prepustila mladoj medijskoj senzaciji Jordanu Bardellu, čime je stranka, kako pokazuju rezultati prvog kruga, dodatno dobila na snazi.

‘Moguća je tvrda kohabitacija’

Za komentar izbora obratili smo se politički i sigurnosnom analitičaru Denisu Avdagiću, koji je objasnio da bi francuska ljevica i centar mogle pokušati oformiti široku koaliciju, kako bi spriječili dolazak desnice na vlast.

“Rezultati su u skladu s očekivanjima shodno anketama. Što se tiče drugog kruga s obzirom na način kako se provode moguće je da dođe do kompromisa, odnosno uvjetne koalicije, to jest da dođe do povlačenja trećih kandidata u korist jedne ili druge strane. Stranka Marine Le Pen ima najveću mogućnost da stvori vladajuću koaliciju, ali će ponašanje drugih aktera oblikovati rezultat. To bi moglo biti nalik “vladi nacionalnog spasa”. To bi bila vrlo široka koalicija. Spominjala se Christine Lagarde kao tehnička premijerka”, naveo je Avdagić. Christine Lagarde je predsjednica Europske središnje banke.

Avdagić je objasnio da su rezultati izbora odraz demokracije te je opisao kako će francuski politički sustav djelovati ograničavajuće na vlast, ako desnica preuzme vladu. “U svakom slučaju to je odraz demokracije. Što se tiče francuskog političkog sustava, Macron ostaje predsjednik do 2027. godine. Ako desnica preuzme vladu to bi bila tvrda kohabitacija dijametralno suprotnih strana”, govori Avdagić.

‘Puno toga se govorilo i o talijanskoj premijerki’

Pitali smo ga kako bi preuzimanje vlade od strane Le Penine stranke utjecalo na političku situaciju u Europi i Hrvatskoj. “U rukama predsjednika je vanjska i obrambena politika što sužava prostor djelovanja vlade koja bi imala drugačije stavove po migrantskom pitanju. Zanimljivo je što će na međunarodnim sastancima Francusku i dalje predstavljati Macron. Tu se vidi kompleksnost. Dakle ako Narodno okupljanje preuzme vladu Francuske, to neće mijenjati situaciju u Europi, neće imati odraza na Hrvatsku, jer vanjsku politiku i dalje kroji Macron”, objasnio je.









“Vidim da se radi strahovita vrsta panike oko mogućnosti da Nacionalno okupljanje preuzme vlast. Važno je napomenuti da rezultatu nije presudila europska ili geopolitička tematika, već nacionalna, ono što je potrebno Francuzima. Sporne su jedino dobro poznate veze Le Pen i Putina. Nema tu teorija zavjera, već se zna za njihovu povezanost, a opet na kraju krajeva samo da ilustriram, puno toga se govorilo i o talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kako će njena politika promijeniti odnos prema Ukrajini, a ipak je sad vidimo kao nekog tko je zapravo kao nekog tko vrlo dobrodošao u međunarodnu zajednicu”, prokomentirao je bliskost bivše predvodnice stranke s Putinom.









Za kraj smo Avdagića pitali očekuje li nasilne prosvjede protiv desne vlade u slučaju da Nacionalno okupljanje pobijedi na izborima. “U Francuskoj su prosvjedi veoma normalni. Svaki put kad sam bio tamo bili su prosvjedi. Gledali smo prosvjede i protiv Macronove mirovinske reforme, i prosvjede žutih prsluka. Sindikalni prosvjedi su praktički festivalskog karaktera. Prosvjeda će biti kako god. Naravno da će ih održavati ljevica. U slučaju pobjede Nacionalnog okupljanja tu će glavnu dinamiku predvoditi ekstremno lijevo stranke”, zaključio je Avdagić.