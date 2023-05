STIGLO JEZIVO UPOZORENJE RUSA! ‘Još nismo ozbiljno počeli u Ukrajini, imamo goleme resurse’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ruski veleposlanik u Londonu, Andrei Kelin, za BBC je govorio o ratu u Ukrajini.

Rekao je da je šef plaćeničke grupe Wagner Jevgenij Prigožin ‘slobodan čovjek koji komentira što se događa u Bahmutu i kako je tekla bitka”.

“Ne mislim da je jako u krivu jer je prijetnja koja je za nas postojala uoči vojne operacije… zapravo bila opasnost za postojanje naše države”, rekao je u vezi s Prigožinovom izjavom da je egzistencija Rusije ugrožena.





Novinarka mu je na to odgovorila kako to nije istina, no veleposlanik svoje stajalište argumentira pretpostavkama o veličini ukrajinske vojske.

Kelin dalje kaže i da se ne slaže s Prigožinom da postoji šansa da “izgube Rusiju”.

‘Rusija još nije počela ozbiljno djelovati u Ukrajini’

Novinarka je zatim spomenula ratne zločine, uključujući napad na rodilište u Mariupolju, te je Kelina pitala zašto ne želi biti iskren o tome što se dogodilo.

On odgovara da rat u Donbasu traje od 2014. te da je zločine počinila i ukrajinska vojska.

“Želimo mir. Ne želimo nikakvu prijetnju Ukrajine Rusiji, to je jedno, a drugo je što želimo da Rusi u Ukrajini budu tretirani kao i svi drugi narodi u svijetu. Kao Francuz u Ukrajini. Velika je idealistička pogreška misliti da će Ukrajina prevladati. Rusija je 16 puta veća od Ukrajine. Imamo ogromne resurse i nismo još počeli ozbiljno djelovati”, rekao je dodavši da ‘brane teritorij pod svojom kontrolom’.

Zatim je govorio o eskalaciji rata.









“Prije ili kasnije ta bi eskalacija mogla dobiti novu dimenziju koja nam ne treba i koju ne želimo. Možemo sklopiti mir sutra, ako je ukrajinska strana spremna na pregovore, ali za to nema preduvjeta. Njemački ministar obrane rekao je da, ako prestanu isporučivati oružje Ukrajini, to će prestati prekosutra”, kaže i nasmijavši se, dodaje da je njemački ministar u pravu.

“Ako će biti zaustavljene isporuke oružja, to će biti gotovo prekosutra. Molim vas, prestanite”, rekao je u razgovoru koji prenosi Guardian.