Stigli porazni rezultati državne mature: Na ključnom predmetu potpuni debakl

Stigli su prvi rezultati državne mature, a učenici su ove kao i prethodnih godina ostvarili porazne zadatke na ispitu iz hrvatskog jezika. Od 27.194 učenika koji su pisali hrvatski jezik njih 3.562 nije položilo taj obvezni predmet.

Nisu puno bolji rezultati na nedavno provedenim nacionalnim ispitima kod osmaša. Njih čak 37 posto dobilo je trojku, a samo šest posto peticu. Na ovogodišnjoj državnoj maturi jedinstveni ispit iz hrvatskog palo je 13 posto učenika, a sedam posto njih dobilo je 0 bodova na eseju, piše HRT.

Jedan od problema je i premala satnica hrvatskog jezika. Dok je u mnogim državama broj sati materinskog jezika od 6 do 14 sati tjedno, kod nas je to računajući osnovnu i srednju školu, od tri do pet sati.

Marginaliziran godinama

“Mislim da je hrvatski jezik dugoročno problem svima i kao jezik i kao nastavni školski predmet i marginaliziran je godinama i matura je pokazala tu marginalizaciju. Događa se da je jedino mjerilo učenika državna matura”, smatra Vesna Muhoberec, profesorica hrvatskog jezika u zagrebačkoj V. gimnaziji dodajući kako su porazni podaci vezani uz niski prag prolaznosti.

“Prošle godine prosječna ocjena bila je trojka, prije dvije godine dvojka i trojka, a prije osam godina kada nije bilo ni pandemije, ni potresa, ni štrajkova – također trojka”, dodaje.

“Samim tim što je hrvatski materinski jezik stavlja se u poziciju da mu se pristupa da je to lako, da se usvaja s „majčinim mlijekom” da nije potrebno posebno učiti”, pojašnjava Nives Triva, profesorica komparativne književnosti u šibenskoj gimnaziji.

Situaciju je komentirao i Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske, koji dodaje kako dobro baratanje svojim jezikom i poznavanje književnosti širi vidike i osposobljava učenike da lakše izražavaju svoje misli i osjećaje.

‘Pratimo situaciju’

“Samo povećanje u cjelodnevnoj školi je dobrodošlo, međutim ako ne nastavimo dalje u srednjoj i na fakultetu nećemo postići neke baš dobre rezultate”, kaže Marko Alerić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Učitelji i profesori trude se u sklopu svoje satnice obraditi i književnost i jezik i gramatiku, ali sve je to, kažu, premalo.

“Zakazat ćemo teme dnevnog reda vezanih za uspjeh na državnoj maturi i uspjeh iz hrvatskog jezika i po potrebi zakazati ćemo i tematske sjednice”, rekla je Bedeković.