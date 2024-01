Stigle su presude za Sabljino ubojstvo: Iznenađenje na sudu, oglasila se i tužiteljica

“Sabljo se u noćnom klubu ponašao kao da je potpuno normalno pokazivati i mahati pištoljem. Prijateljica iz društva s kojim je došao znala je da Sabljo ima pištolj, pošto joj ga je pokazivao i dio vremena čuvao u njezinoj torbici, no nikome to nije rekla jer ‘to nije bila njezina dužnost’. I konobar koji je te večeri radio je od početka brinuo da će se nešto dogoditi jer Sabljo je bio vidno pijan. Znao je tko je on iz priča i medija. Kada mu je po ni sam ne zna koji put došao do stola i pitao ‘Jel sve okej?’, ovaj mu se unio u lice i počeo vikati: “Što hoćeš?!. I konobar je te večeri znao za pištolj, no ni on nije zvao policiju”, istaknula je odvjetnica i dodala da je i društvo pokojnika te noći uočilo da nešto s njim nije u redu.