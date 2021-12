STIGLE NESLUŽBENE BROJKE: U posljednja 24 sata imamo 4521 novi slučaj zaraze koronavirusom, županije javljaju podatke

Jučer je u Hrvatskoj zabilježen 5341 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2. Na respiratoru je bilo 311 pacijenata, a preminulo je 76 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, u Hrvatskoj su od ili s covidom preminule 11043 osobe.

Županije objavljuju današnje brojeve novozaraženih.

10:40 Neslužbene brojke: U posljednja 24 sata u Hrvatskoj registriran je 4521 novi slučaj zaraze koronavirusom te je nastavljen trend pada broja novozaraženih, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Broj evidentiranih testiranja u zadnja 24 sata je 12.073. Službene podatke objavit će tijekom dana Nacionalni stožer civilne zaštite.

10:20 Zagrebačka županija: 587 novih slučajeva

U Zagrebačkoj županiji u protekla 24 sata koronavirus je potvrđen kod 587 osoba, a 159 ih je ozdravilo, priopćio je u petak Županijski stožer Civilne zaštite.U županiji je trenutno aktivan 4871 slučaj zaraze. U odnosu na podatke od jučer najviše novooboljelih dolaz iz Velike Gorice (101) i Samobora (95). Mjera samoizolacije izrečena je za 19 cijelih razreda i dio učenika 25 razrednih odjela. Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo na području županije od početka pandemije evidentirano je 53.145 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 48.198 osoba, a 76 ih je umrlo.

10:10 Primorsko-goranska županija: 377 novih slučajeva

Danas je na području Primorsko-goranske županije 307 novooboljelih, a 377 je osoba ozdravilo. Tako se broj aktivnih slučajeva smanjio za 73 osobe na 4010. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 1653 uzoraka briseva, što čini udio od 18.57% pozitivnih od ukupnog broja testiranih uzoraka. 185 novooboljelih su osobe iz Rijeke te općina i gradova riječkog prstena, 35 s otoka Krka, 31 s otoka Raba, 24 s Liburnijskog područja, 20 iz GK, te 12 iz Crikveničko-vinodolske regije. 193 osoba pripada skupini radno aktivne populacije, 67 mlađim dobnim skupinama, te 47 stanovništvu starijem od 65 godina. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a ukupan broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti iznosi 126. U jedinici intezivne skrbi KBC-Rijeka na respiratoru se nalazi 16 pacijenata. Tijekom jučerašnjeg dana su nažalost preminule 4 necijepljene osobe od COVID-19 bolesti, liječene u regionalnom COVID- centru KBC-u Rijeka od kojih su 3 sa prebivalištem u PGŽ, te 1 iz Istarske županije.









10:00 Zadarska županija: 111 novih slučajeva

Na području Zadarske županije 111 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar(58), Biograd(2), Benkovac(9), Obrovac(2) i Nin(3) te općina Bibinje(3), Gračac(8), Jasenice(1), Novigrad(2), Pakoštane(1), Polača(1), Poličnik(3), Posedarje(1), Privlaka(1), Stankovci(2), Sukošan(5), Škabrnja(2), Vir(4), Vrsi(1) i Zemunik Donji(2). Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 400 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1428 uzoraka, a od bolesti su se oporavile 123 osobe. U Općoj bolnici Zadar s koronavirusom preminuo je muškarac u dobi od 86 godina.

09:45 Koprivničko-križevačka županija: 140 novih slučajeva

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije potvrđeno 140 novih slučaja bolesti COVID-19, a trenutno je aktivno 1502 slučaja. Ozdravila je 171 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 75 pacijenata, od kojih je 13 na respiratoru. U OB Koprivnica preminule su tri osobe (1939., 1942. i 1951. godište) s pozitivitetom na koronavirus koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge pridružene bolesti, a dvije nisu bile cijepljene protiv koronavirusa. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 363 uzoraka – PCR i brzim antigenskim testiranjem, sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 15671 osobe. Tijekom jučerašnjeg dana, na punktu u Legradu, cjepivo protiv koronavirusa (prva, druga i treća doza) primilo je ukupno 455 građana.









09:30 Ličko-senjska županija: 25 novih slučajeva

S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24h evidentirano je 25 novooboljelih osoba od COVID-19, 48 osoba je izliječeno. Oboljele osobe su s područja: Gospić (4), Otočac (5), Senj (6), Novalja (4), Perušić (3), Donji Lapac (1), Plitvička Jezera (1) i Vrhovine (1) Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 7687 osoba od čega je 192 aktivna slučaja, 187 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 7308 osoba. U posljednja 24h provedeno je testiranje nad 249 osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 20 osoba.

09:15 Virovitičko-podravska županija: 60 novih slučajeva

Područje Virovitičko-podravske županije bilježi 60 pozitivnih osoba među 134 testirane osobe, a dvije su osobe preminule. Među novozaraženima je 27 osoba iz Virovitice, 12 iz Slatine, četvero iz Voćina, troje iz Špišića Bukovice, po dvoje iz Orahovice i Nove Bukovice te po jedna osoba iz Pitomače, Suhopolja, Zdenaca i Gradine, dok za šest osoba nije navedeno s kojeg područja dolaze.

09:00 Istarska županija: 181 novi slučaj

Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 495 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđena je 181 novozaražena osoba s našeg područja. Izliječene su 142 osobe. U Općoj bolnici Pula na liječenju se nalazi ukupno 80 pacijenata, od kojih je na Odjelu za infektologiju 66 osoba, a u respiracijskom centru 14 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1944. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

08:50 Bjelovarsko-bilogorska županija: 149 novih slučajeva

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 149 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Ispostavi Bjelovar Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježena su 74 nova slučaja zaraze koronavirusom, u Ispostavi Daruvar 35, u Ispostavi Grubišno Polje 20, u Ispostavama Čazma i Garešnica po 10 je novozaraženih osoba. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 38 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je 10 na respiratoru. Na opservaciji je jedan pacijent. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 760 osoba.

08:40 Varaždinska županija: 267 novih slučajeva

U Varaždinskoj županiji jučer je potvrđeno 267 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 610 osoba. Preminulo je sedam osoba. U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 219 osoba, od kojih je njih 19 na respiratoru. Oporavilo se 237 osoba i broj aktivnih slučajeva je 1.733. Cijepljenje se u Općoj bolnici Varaždin u dvorani 1 u podrumu Kirurgije održava danas, 3. prosinca, od 8 do 13 sati (Pfizer, Moderna). U subotu, 4. prosinca, bit će održan Dan cijepljenja u ordinacijama obiteljske i opće medicine. Građani će se moći cijepiti prvom, drugom ili trećom dozom u 86 ordinacija diljem županije od 8 do 12 sati. Građani se na cijepljenje mogu najaviti svojem izabranom obiteljskom liječniku, no mogu doći i bez najave.

08:30 Sisačko-moslavačka županija: 128 novih slučajeva

U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, imamo 128 novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o četrdeset osam osoba s područja grada Siska, dvadeset i tri osobe s područja grada Novske, šesnaest osoba s područja grada Kutine, petnaest osoba s područja grada Popovače, osam osoba s područja grada Petrinje, četiri osobe s područja općine Sunja, dvije osobe s područja općine Dvor, dvije osobe s područja grada Gline, dvije osobe s područja općine Hrvatske Dubice, dvije osobe s područja općine Hrvatske Kostajnice, dvije osobe s područja općine Lipovljani, dvije osobe s područja općine Velika Ludina, jednoj osobi s područja općine Martinska Ves ijednoj osobi s područja općine Lekenik.

08:00 Požeško-slavonska županija: 61 novi slučaj

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 433 slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), 24 osoba je hospitalizirano, 409 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji. U samoizolaciji se nalazi 155 osoba, a ukupno je testirano 76028 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 155 uzoraka, od kojih je 61 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.