Stigla prognoza za snijeg u Hrvatskoj: Evo gdje bi mogao padati već danas

Autor: Dnevno.hr

U ponedjeljak će u Hrvatskoj prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, stoji u prognozi DHMZ-a. U Dalmaciji postoji mogućnost grmljavine. U sjevernim i istočnim kopnenim dijelovima tijekom jutra kiša se može mjestimično zalediti na hladnom tlu.

Kako dan odmiče, očekuje se prijelaz kiše u susnježicu i snijeg. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren jugozapadni, a poslijepodne se mijenja u sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, dok će se od sredine dana na sjevernom dijelu osjetiti slabljenje i okretanje vjetra na sjeverozapadnjak. Tijekom noći na Jadranu se očekuje bura.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati od 3 do 8 °C, dok će na Jadranu biti toplije, s temperaturama od 10 do 15 °C. Danas je objavljena detaljna prognoza po dijelovima Hrvatske. Mnoge očekuje promjena, a neki se vesele snježnim pahuljama. Ipak, kiša će mnogima remetiti planove, a magla i oblaci ponegdje će raditi probleme u prometu. Službe upozoravaju i na čuvanje. Oblačno s kišom, ponegdje već od jutra, no češćom poslijepodne. Slaba oborina ujutro bi se mogla smrzavati na hladnom tlu.

Kasnije u danu i osobito u noći na utorak kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u Podravini i Baranji, ponegdje stvarajući tanji snježni pokrivač, ponajviše u gorju na zapadu Slavonije. Vjetar slab, krajem dana mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 1, a najviša dnevna od 2 do 6 °C.

U središnjoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, većinom tek u drugom dijelu dana. U noći na utorak s padom temperature kiša će ponegdje na sjeveru, zapadu i u višim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab, ujutro ponegdje umjeren jugozapadni, a navečer sjeveroistočni. Najniža temperatura između -1 i 2, a najviša dnevna od 3 do 7 °C. Povećanje je to temperature u odnosu na prethodne dane, a mnogi će moći odahnuti ako im hladnoća ne pada baš najbolje na organizam.

Gorski kotar i lika

Promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. U noći na utorak ponajprije u višem gorju kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u najvišim predjelima prijepodne ponegdje i jak. Najniža temperatura između -1 i 2, a najviša s južinom između 5 i 8 °C.

Istra

Promjenjivo oblačno, mjestimice sa slabom kišom. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo i jugozapadni vjetar koji će okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar i poslijepodne oslabjeti, a u noći ponovo jačati i zatim okrenuti na buru. More će biti malo, u prvom dijelu dana i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti Istre od 0 do 2 °C, a najviša dnevna od 10 do 14 °C.









Sjeverni Jadran

Promjenjivo oblačno, mjestimična kiša većinom na Kvarneru i u riječkom zaleđu. U Istri djelomice sunčano. Umjereno i jako jugo i južni vjetar, mjestimice na otocima s olujnim udarima, oslabjet će u drugom dijelu dana. Minimalna temperatura od 6 do 9, u unutrašnjosti Istre niža, a najviša uglavnom od 8 do 13 °C.

Dalmacija

Promjenjivo oblačno s povremenom kišom, a na jugu moguće obilnijom u obliku lokalnih pljuskova, povremeno praćenih i grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar koji će na jugu osobito poslijepodne lokalno na udare biti olujna. Minimalna temperatura u unutrašnjosti između 0 i 4, na obali i otocima većinom od 6 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti malo niža.

“Najtoplija godina u povijesti”

Podsjećamo, 2023. je prema znanstvenicima i stručnjacima proglašena natprosječnom toplom. Pisali smo da smo ispratili najtopliju godinu u posljednjih 125 tisućljeća godina. Klimatolog Zeke Hausfather iz neprofitne organizacije Berkeley Earth, smatra da je posve izvjesno kako će 2023. biti najtoplija godina u povijesti mjerenja. Prema klimatolozima Nacionalne oceanografske i atmosferske uprave, iako konačni podaci za prosinac nisu dostupni, postoji više od 99% vjerojatnosti da će 2023. imati najvišu globalnu prosječnu temperaturu, premašujući 2016. godinu.

Rekordna godina obilježena je katastrofama diljem svijeta: od ekstremnih vrućina koje su Arizonu mučile tjednima, preko razornih poplava u Libiji, do rekordno vrućih oceana koji su uzrokovali izbjeljivanje koralja kod Floride.

Znanstvenici tvrde da su ekstremne temperature u skladu s predviđanjima o tome kako će se planet nastaviti zagrijavati. Godinu 2023. karakteriziraju ekstremno visoke temperature tijekom druge polovice godine. Svaki mjesec od lipnja do studenog bio je najtopliji dosad zabilježen globalno. Godina na izmaku bit će najtoplija u 174 godine vođenja evidencije o temperaturi planeta, a vjerojatno i najtoplija u posljednjih 125.000 godina, prema rekonstrukcijama temperature iz fizičkih tragova kao što su godovi drveća i slojevi polarnog leda.