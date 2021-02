STIGLA PROGNOZA POZNATOG METEOROLOŠKOG SERVISA: Proljeće će ove godine kasniti, čeka nas još hladnih dana u nadolazećem periodu!

Autor: Ines Brežnjak

Posljednjih dana, na svojoj smo koži osjetili pravu zimu! Temperature su diljem zemlje pale ispod ništice, a osjećaj hladnoće dodatno je pojačavao vjetar.

Poznati svjetski meteorološki servis AccuWeather objavio je veliku prognozu za proljeće za područje cijele Europe.

Tijekom posljednjih nekoliko tjedana zimske oluje zahvatile su Zapadnu Europu, ali i južni dio kontinenta, a na Balkanu se to očitovalo kao val zahlađenja koji je i u dijelove Hrvatske donio jutarnje temperature niže od -10 Celzijevih stupnjeva. Ova fronta, koja sa sobom nosi oluje, ostat će aktivna i početkom proljeća, najavljuju meteorolozi AccuWeathera.

Oluje će putovati preko Francuske, a zatim u Italiju pa sve do Balkana, posebno tijekom ožujka. Meteorolozi AccuWeathera napominju da je ovo neobičan obrazac za proljeće jer se oluje obično u to doba godine premještaju prema sjeveru kontinenta.

“Ova južna olujna staza oslabit će do kraja proljeća, ali će do svibnja nanijeti štete jugu kontinenta”, rekao je viši meteorolog AccuWeathera Tyler Roys. Dodao je kako se u regiji do svibnja očekuje mnogo padalina.









S približavanjem oluja Sredozemnom moru, sa sobom će povlačiti više vlage, što će pak dovesti do jakih kiša i grmljavinskih oluja diljem Italije i duž zapadne obale Balkanskog poluotoka. To može povećati rizik od poplava na početku proljeća, posebno u područjima koja su bila preplavljena kišom tijekom kraja 2020. godine, navode u prognozi.

Krajem proljeća se, kako kaže Roys, očekuje trend dramatičnog zagrijavanja, no ističe također i da će “proljeće kasniti”.

Zimska hladnoća zadržat će se ožujku na područjima od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva do južne Skandinavije, Njemačke i zapadne Poljske. Uz hladnoću u ožujku očekuju se i brojne oluje. Ova kombinacija može dovesti do snijega čak i u dijelovima Škotske, juga Engleske i gorja Francuske i Njemačke.









temperature će prema prognozama početi rasti u drugom dijelu travnja i svibnja.

Krajem proljeća očekuje se dramatični zaokret – mnogo blaže vrijeme, više temperature i visoka razina vlage u zraku. Krajem travnja i u svibnju očekuje se olujno, ali toplije vrijeme.

Dok se za Zapadnu Europu predviđa hladno proljeće, Istočnu čeka sasvim suprotno – toplo vrijeme. Ponegdje je mogući poneki prodor hladnijeg zraka, najavljuje AccuWeather.