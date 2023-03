STIGLA NOVA NAJAVA IZBORNOG ZAKONA! Dva krila saveza komunista privatizirala prostor: Država nije ničije privatno vlasništvo, a uz pomoć ovakvog zakonodavstva jest

Autor: Lucija Brailo

Nakon što su predsjednik SDP-a Peđa Grbin i saborski zastupnik Arsen Bauk u Saboru predstavili SDP-ov prijedlog preustroja izbornih jedinica za izbor saborskih zastupnika, čime bi se korigirale granice postojećih deset izbornih jedinica kako bi se smanjila odstupanja između broja birača, te ispoštovala odluka Ustavnog suda koji je još 2010. upozorio da broj birača po izbornim jedinicama nije u skladu sa zakonom, koji dopušta razliku do 5 posto, a razlike su još tada iznosile i 25 posto, što je dovelo do velike razlike u vrijednosti glasa pojedinog birača.

Međutim, iako je inicijativa za promjenu Zakona o izborima pozitivna inicijativa, SDP -ov prijedlog išao bi ‘na ruku’, kome drugom nego SDP-u. To smatra politolog, sociolog i profesor političkih znanosti Anđelko Milardović koji je za Dnevno komentirao ovu ideju, ali i o snažnoj korelaciji između iseljavanja mladih i izbornog zakona te demografije.

‘Oni su kolonizirali i privatizirali prostor Hrvatske’

“Ovakav postojeći model, po meni je on zastario i ide na ruku vladajućima. Oni su kolonizirali i privatizirali prostor Hrvatske, pretvorili su je u svoje privatno vlasništvo. Ako je postojeći izborni zakon neustavan, onda su analogno tome, i svi izbori do sada u Hrvatskoj neustavni. Samo što to nitko ne želi govoriti. Onda su, prema tome, i sve odluke i cijeli sustav nelegalni. Sve bi trebalo resetirati, ali kako, na koji način?”, pita se Milardović.

Također, on kaže da će ta izmjena zakona teško ići, ali da je ona nužna ako želimo ovdje opstati na dulji rok te smatra da se izborna geografija mora promijeniti.

Naime, bitna promjena u SDP-ovu prijedlogu bi bila i ta što bi izborne jedinice pratile administrativno-teritorijalnu podjelu zemlje. Grad Zagreb je podijeljen na četiri dijela, a VII. izborna jedinica se proteže od Jaruna do Jadrana, odnosno Bakra. Prema SDP-ovom modelu, Zagreb bi bio jedna, ujedno prva izborna jedinica i u njemu bi se biralo 28 saborskih zastupnika.

‘Ako će to tako biti kako SDP predlaže, opet se neće ništa promijeniti’

Drugu izbornu jedinicu bi činilo pet županija sjeverozapadne Hrvatske: Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka, a u njoj bi se birao 21 zastupnik. Treću izbornu jedinicu bi također činilo pet županija, i to one slavonske: Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, te Požeško-slavonska, a u njima bi se biralo 24 zastupnika.

“Naravno da SDP ide na ruku sebi s prijedlogom, neće ići HDZ-u. To se u politološkoj literaturi zove ‘prekrajanje izbornih jedinica u korist grupe koja sudjeluje na izborima’. Ako će to tako biti, opet se neće ništa promijeniti. Je li bitno je li ga prekraja SDP ili HDZ – dva krila saveza komunista koji su kolonizirali i privatizirali prostor? Država i društvo nisu ničije privatno vlasništvo, a uz pomoć ovakvog izbornog zakonodavstva jesu. U kojem to pravcu ide prijedlog SDP-a? Da se jedan status quo zamijeni drugim? Mi to nećemo. Tko god preko izbornog zakona zagovara status quo, nije prijatelj ovog društva i ne zastupa opće nego partikularne interese”, smatra Milardović.

‘Izborni zakon je u demokraciji ključan zakon’

SDP predlaže da se umjesto fiksnog broja mandata koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici, bira različit broj mandata u šest izbornih jedinica. Sabor bi i dalje imao 151 zastupnika, osam predstavnika nacionalnih manjina, troje iz dijaspore, a preostalih 140 zastupnika bi se biralo u šest izbornih jedinica. Odustalo bi se, međutim, od aktualnog modela po kojem se iz svake izborne jedinice bira jednaki broj zastupnika, a sada je to njih 14.









Četvrta izborna jedinica obuhvaćala bi središnju Hrvatsku s tri županije: Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Karlovačka, a u njoj bi se biralo 20 zastupnika. Peta izborna jedinica bila bi zapadna Hrvatska i obuhvaćala bi tri županije: Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku, a birala bi 18 zastupnika. Šesta izborna jedinica bila bi Dalmacija u kojoj bi se našle četiri županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, te Dubrovačko-neretvanska, u kojima bi se biralo 29 zastupnika.

“Sad su se oni sjetili, ajmo prema istom modelu zadržati status quo. Što će nam to? Moja reakcija bi bila ista, mi ne želimo status quo, nego želimo zakon koji će odgovarati teritorijalnom ustrojstvu i stvarnom popisu stanovništva, a ne da se manipulira time i da su mrtvi na popisu. Ako netko misli da je Zakon o izbornim jedinicama bezvezan zakon, vara se, on je u demokraciji ključan zakon. Oni ne shvaćaju da s ovom metodom urušavaju sustav na dulji rok.

Snažna korelacija između iseljavanja i Zakona o izborima

Milardović je otkrio i kako između izbornog zakona i iseljavanja mladih postoji snažna korelacija.









“Već sam postavio pitanje o relaciji izbornog zakonodavstva i iseljavanja. Ljudi misle da to nema nikakve veze. S ovakvim sustavom i izbornim zakonom, reakcija je iseljavanje mladih. Mlada populacija nema vremena čekat da se oni razmisle hoće li nešto promijeniti ili neće. Tako da postoji snažna korelacija između izbornog zakona i demografije”, kaže i dodaje:

“Budući da su privatizirali i kolonizirali Hrvatsku, ako je HDZ-u u cilju dovesti zemlju do zadnjeg stanovnika, neka nastave tako. Naprosto, čovjek ne može shvatiti koja količina gramzivosti, pohlepe i egoizma,, a s druge strane veliki Hrvati i veliki nacionalisti. Treba nazvati Vojka V i pitati ‘Kako to’? Očerupali su je do kosti, nijedna vlada u povijesti nije ostavila traga kao ova – da vlastitu mater opljačkaju, pa gdje smo mi stigli? A mi šutimo.”