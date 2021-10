STIGLA NAREDBA S VRHA LIJEČNICIMA OKO CIJEPLJENJA! Ako odbijete, očekujte ovo: Nekima će kucati i na vrata!

Autor: N.K

Ministarstvo zdravstva poslalo je dopis obiteljskim liječnicima u kojem se nalaze nove upute za cijepljenje pacijenata protiv koronavirusa.

U dopisu između ostalog piše da se pacijentu koji odbije cijepljenje, to opisuje u karton. Naime, riječ je o tome da će liječnici obiteljske medicine morati kontaktirati sve pacijente starije od 65 kako bi ih se cijepilo.

Ukoliko im to ne pođe za rukom telefonski, u roku od 30 dana s patronažnom sestrom moraju obići domove pacijenata i pitati ih žele li se cijepiti, javlja Dnevnik.hr

Naime, zbog GDPR-a (zaštita osobnih podataka) liječnici obiteljske medicine jedine su osobe koje to mogu učiniti.

Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je na presici Stožera najavio novu odluku.

“Naš cilj je zaštititi naše starije, osobe preko 65 godina. Donijeli smo odluku o raspodjeli rada za obiteljske liječnike. 40 posto naših sugrađana koji su stariji od 80 nije cijepljeno.

Među onima koji su stariji od 65 godina, njih 31.3 posto nije cijepljeno. 267.176 naših sugrađana je to. To su najizloženije osobe. Stoga je od osnovnog značaja doći do tih bolesnika.

Liječnici će o svemu morati obavijestiti ministarstvo. Naravno, obiteljski liječnici su se pobunili jer su navodno pretrpani poslom. Osim toga, smatraju da novi nalog nema svrhe, a da su im ruke pune posla zbog cijepljenja protiv gripe.