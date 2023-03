STIGLA NAJNOVIJA VERZIJA POPULARNOG CHATBOTA! ‘Nabildana’ verzija ChatGPT izaziva zabrinutost, sadrži i veliku novost

Kalifornijska kompanija OpenAI, koja se bavi razvojem umjetne inteligencije, objavila je svoju najnoviju verziju popularnog chatbota za umjetnu inteligenciju naziva GPT-4.

Velika novost u odnosu na do sada objavljene varijante je da novi model može reagirati na slike.

Primjerice, ChatGPT-4 nudi prijedloge recepata na temelju slike sa sastojcima, ali i piše naslove i opise. Osim toga, može obraditi do 25 tisuća riječi, otprilike osam puta više od ChatGPT-a, piše BBC.

Otkad je pokrenut u studenom 2022. milijuni ljudi koristili su ChatGPT, a među korisnicima je popularno ChatGPT-u zadati da piše pjesme, marketinške tekstove, računalne kodove i slino.

Isto tako, ChatGPT mlađim korisnicima pomaže s domaćom zadaćom iako učitelji kažu da ga učenici ne bi trebali koristiti.

