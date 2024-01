Stigla je vremenska prognoza za vikend pred nama: Evo što nas čeka nakon snijega i leda

Autor: I.G.

Danas se očekuje raznoliko vrijeme diljem Hrvatske, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). U većini krajeva, srijeda će biti djelomice sunčana, dok će u Dalmaciji prevladavati vedro vrijeme u prijepodnevnim satima. Međutim, središnje i istočne regije suočit će se s promjenljivim oblakom, a lokalne kiše moguće su u Međimurju, Podravini i Baranji.

U unutrašnjosti postoji mogućnost lokalne magle u jutarnjim satima. Vjetar će biti umjeren južni i jugozapadni, dok će u gorju privremeno biti jak. Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura koja će postupno oslabiti dok će na kopnu najviše dnevne temperature kretati se od 8 do 12 °C, a na obali od 11 do 15 °C, prema DHMZ-ovoj prognozi.

Jutro danas manje hladno nego proteklih dana, no zbog negativnih vrijednosti temperature kiša se noću ledila u dodiru s hladnim tlom. pic.twitter.com/WpeF2CroFe — DHMZ (@DHMZ_HR) January 23, 2024

Žuti alarm zbog jakog vjetra

Meteoalarm je za srednju i južnu Dalmaciju izdao žuti alarm zbog jakog vjetra, dok su ostali dijelovi zemlje bez upozorenja.

Slična temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti promjenjivo oblačno i uglavnom suho. U noći i ujutro mjestimice magla. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar.









Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Više oblaka bit će poslijepodne i navečer. Puhat će umjeren, u gorju mjestimice i jak južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od -5 do -3 °C, uz obalu od 3 do 5 °C. Najviša dnevna od 7 do 10 °C, na moru između 11 i 14 °C.

U Dalmaciji će također biti djelomice sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s povećanom naoblakom. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura koja će već prijepodne okrenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -3 do -1 °C, na obali i otocima između 5 i 8 °C. Najviša dnevna uglavnom između 11 i 15 °C.

U subotu i nedjelju pretežno sunčano

Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro će puhati umjerena bura i sjeverni vjetar, koji će prijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak.









” U četvrtak i petak u unutrašnjosti djelomice sunčano, uz mogućnost za ponegdje malo kiše, a u subotu pretežno sunčano. Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu pretežno sunčano i danju razmjerno toplo. No, u četvrtak na sjevernom dijelu mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u petak će na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će jačati i u subotu se proširiti na cijelu obalu”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.