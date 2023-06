STIGLA JE VREMENSKA PROGNOZA ZA VIKEND! Ako ste planirali aktivnosti, dobro se pripremite: Na snazi je meteoalarm

Autor: Zlatko Govedić

U subotu prijepodne u većini Hrvatske bit će sunčano, na Jadranu i vedro. Nešto više oblaka bit će samo nad Posavinom, Moslavinom i Likom, gdje može pasti malo kiše u jutarnjim satima.

Posvuda će biti vjetrovitije, na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na obali bura, uglavnom umjerena, samo pod Velebitom i jaka i olujna, mogući su udari do 100 kilometara na sat, pa je za to područje ujutro na snazi meteoalarm. Najniža temperatura u gorju oko 11, u nizinama unutrašnjosti 14, a na obali oko 19, prognoziraju hrvatske meteorološke službe.

Poslijepodne će u većini zemlje biti sunčano i toplo. Povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Rijetko može biti i ponekog kraćeg pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 25.





Prognoza za nedjelju

U nedjelju će ipak biti još većinom sunčano, no poslijepodne su ponovno mogući pljuskovi, štoviše nešto je veća vjerojatnost za njih nego sutra. Zatim, početkom sljedećeg tjedna oblačnije – kiša i grmljavina će biti češći, a lokalno je moguće i poneko nevrijeme. Jutarnja će temperatura ovih dana biti oko 14, a dnevna oko 24.

Slično i na obali – u nedjelju sunčano, poslijepodne uz poneki pljusak. Zatim u ponedjeljak oblačnije, tad je znatno je veća mogućnost za kišu, pljuskove i grmljavinu. U utorak već više sunca, ali još uz poneki pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 25.