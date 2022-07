STIGLA JE VELIKA PROGNOZA ZA LJETO! Čeka nas toplinski maraton: Moglo bi neumoljivo peći, spominju se i suše

Autor: Dnevno.hr

Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je prognozu za Europu do kraja ljeta. Najavljuju povratak vrućina tijekom trećeg tjedna u srpnju, a kako pišu, taj toplinski val potrajat će i sve do početka kolovoza.

Prema prognozi, nad južnim dijelovima Europe bi se natprosječno toplo i sušno vrijeme trebalo nastaviti sve do rujna.

Čeka nas dugo i vruće ljeto. Temperature bi mogle biti iznad prosjeka, a samim time moguće su suše.





Bit će suša

“Iznad Europe vidimo neutralno područje iznad sjeverozapadnih krajeva ispod zone niskog tlaka. Temperature više od normale nastavljaju se nad južnom polovicom Europe ispod zone visokog tlaka.

Vidimo i suše uvjete od normalnih u većem dijelu južne polovice Europe. Nasuprot tome, nad sjevernom Europom prevladavat će vlažniji uvjeti pod utjecajem zone niskog tlaka”, piše SWE.

Tekuća prognoza

Sutra će na istoku zemlje tako biti djelomice sunčano. Rano ujutro uglavnom u Podunavlju još malo kiše, danju uglavnom suho. Puhat će umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, izraženiji u Podravini. Ujutro nekima svježe, najniža temperatura od 14 do 17°C, najviša dnevna oko 25°C, najavljuje za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

Podjednako toplo bit će i u djelomice sunčanim središnjim predjelima. Sredinom dana prolazno oblačnije uz dnevni razvoj oblaka i vrlo malu mogućnost za poneku kap kiše na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U gorju djelomice sunčano i uglavnom suho, ujutro oko 10°C, danju do 21°C.

Na sunčanom sjevernom Jadranu relativno vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, lokalno s olujnim udarima. Bura će malo oslabjeti u drugom dijelu dana duž zapadne obale Istre i okrenuti na sjeverozapadnjak. Ujutro od 16 do 21°C, danju između 27 i 31°C.

U sunčanoj Dalmaciji od jutra relativno vjetrovito. Bura bi mogla stvarati probleme u prometu, osobito u prvom dijelu dana kada će biti najjača. Sredinom dana u unutrašnjosti oblačnije. Najniža temperatura od oko 16°C u unutrašnjosti do 21°C, a najviša između 27 i 30°C.









Na krajnjem jugu često vedro, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, te sjeverni vjetar. More uglavnom umjereno valovito i valovito te još malo hladnije. Ujutro od 18 do 23°C, danju vrlo toplo s temperaturom do 30°C.

Ugodna nedjelja

Djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, uz slab do umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar te bez osjetnog porasta temperature, mnogima će dobro doći nakon dugotrajnih vrućina. Uz prolazno više oblaka u nedjelju popodne može pasti pokoja kap kiše.

Na Jadranu većinom sunčano. Ujutro umjerena bura, popodne sjeverozapadnjak, na otocima i jak, a u ponedjeljak opet vjetrovitije duž cijele obale s olujnim udarima bure. Temperatura bez osjetne promjene, većini vrlo ugodno.









U drugom dijelu sljedećeg tjedna očekuje se povratak vrućina.