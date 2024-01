Stigla je prognoza za vikend: Pažljivo planirajte aktivnosti, a sprema se i zaokret

Autor: Dnevno.hr

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za subotu najavljuje se pretežno sunčano vrijeme, prijepodne mjestimice u unutrašnjosti više oblaka, a ujutro lokalno i magla. Za sutra je na snazi i narančasti meteoalarm u Velebitskom kanalu zbog vrlo jake bure s najjačim udarima i do 100 km/h, dok je ostatak zemlje u žutom – što zbog bure, a što zbog iznimno niskih temperatura.

Gospićka regija i zapadna obala Istre u subotu su pošteđeni upozorenja. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olujna, slabjeti i sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak, s tim da će u Istri i riječkoj regiji bura biti u kombinaciji s iznimno niskim temperaturama.

Dobro se obucite

Najniža jutarnja temperatura zraka u subotu bit će od -8 do -4 te valja biti na oprezu kad se izlazi iz kuća, na Jadranu od -1 na sjevernom dijelu do 6 °C na jugu. Najviša dnevna na kopnu između 2 i 6, duž obale i na otocima od 7 do 12 °C, prognozira DHMZ.

U izgledima vremena od nedjelje do utorka DHMZ prognozira oblačnije i nestabilnije vrijeme, uz postupan porast temperature zraka. U nedjelju će oborine biti uglavnom na Jadranu i područjima uz Jadran, a u novome tjednu oborina će se proširiti i na ostatak unutrašnjosti.

Kiša će biti najčešća u ponedjeljak, kada u Dalmaciji lokalno može i zagrmjeti, a u unutrašnjosti povremeno i mjestimice može pasti i susnježica te snijeg, osobito u noćnim i jutarnjim satima. Vjetar na kopnu uglavnom slab, u nedjelju u višim područjima prolazno i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i jugozapadnjak, a u utorak okreće na buru.

Također, Osijek, Zagreb i Karlovac u subotu i nedjelju su pod umjerenim upozorenjem na hladne valove.

Prema biometeorološkoj prognozi za subotu, istočnu i središnju Hrvatsku obilježit će hladnoća koja može djelovati na zdravlje. Stoga će i dalje svima, a osobito kroničnim bolesnicima, starijim osobama i maloj djeci biti potrebna pojačana zaštita od hladnoće. No uz više sunčanog vremena nego prethodnog dana, u cijeloj će zemlji dan biti biometeorološki ugodniji. Sunčano vrijeme će podržavati dobro raspoloženje, radni elan i dobru koncentraciju kod većine ljudi.









U nedjelju pak, umjerena opasnost od hladnoće koja može djelovati na zdravlje zadržat će se i dalje u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj. Svima, a osobito reumatičarima, bolesnicima od krvožilnih i plućnih bolesti, starijoj i najmlađoj populaciji DHMZ savjetuje zaštitu od hladnoće. Biometeorološke prilike će se postepeno početi pogoršavati u cijeloj zemlji, ali će ostati uglavnom razmjerno povoljne. Pogoršanje će najprije započeti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz lošije raspoloženje i razdražljivost kod meteoropata a kod kroničnih bolesnika uz manje poteškoće vezane uz njihove bolesti.

Podsjećamo, nadležne službe upozoravaju da se za vrijeme hladnih valova pridržava odgovarajućih mjera, toplo se oblači i izbjegava izlaganje preniskim temperaturama.