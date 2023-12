Stigla je prava zima: Očekuje se snijeg u gorju i na kopnu, moguća kiša na Jadranu

Autor: I.G.

Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prvi dio ponedjeljka donosi većinom sunčano vrijeme, s mogućom pojavom magle u unutrašnjosti u jutarnjim satima. No, kako dan odmiče, očekuje se postupno naoblačenje sa zapada, donoseći kišu na sjevernom Jadranu navečer, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti prisutna i susnježica te snijeg.

Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na istoku biti umjeren jugoistočni. Na Jadranu se očekuje umjerena i jaka bura koja će kasnije oslabiti i okrenuti se na jugo i južni vjetar, prvo na sjeveru. Dnevne temperature kretat će se od 0 do 5 stupnjeva Celzijusa, dok će na Jadranu biti uglavnom od 8 do 12 °C.





Nakon sunčanog i hladnog jutra, sredinom dana očekuje se porast naoblake sa zapada. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni. Temperature zraka bit će niske, s najnižom oko -7 do -5 °C i najvišom oko 2 °C.

Snijeg u gorju

Zatim se očekuje porast naoblake, uz većinom slab vjetar. Temperature će varirati od -7 do -5 °C ujutro, a najviše od -1 do 2 °C tijekom dana.

Jutro će biti sunčano i hladno, uz najnižu temperaturu od -8 do -5 °C. Tokom dana, naoblačenje će dovesti do moguće susnježice i kiše prema večeri. Vjetar će biti većinom slab, a temperature će se kretati od 0 do 4 °C.

Istra će uživati u pretežno vedrom i sunčanom danu. Poslijepodne donosi povećanje naoblake, a kasnije i mjestimičnu kišu. Bura će prijepodne biti slaba, a kasnije će okrenuti na slabo jugo. Temperature zraka kreću se od 0 do 2 °C ujutro, dok će najviše dnevne temperature biti između 6 i 10 °C.

Ujutro će biti većinom sunčano uz umjerenu do jaku buru, koja će slabiti tijekom dana. Popodne će zapuhati umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer se očekuje kiša. Temperature zraka kretat će se od 0 na obali do 7 na otocima, dok će najviše dnevne biti između 6 i 10 °C.

Prvi dio dana u Dalmaciji bit će sunčan, a popodne će donijeti naoblačenje, prije svega na sjeveru. Umjerena do jaka bura će oslabjeti. Temperature zraka bit će od 3 do 8 °C najniže, a najviše od 8 do 13 °C tijekom dana.

U srijedu promijenjivo

Srijeda će biti promjenljiva do pretežno oblačna s povremenom kišom, koja će biti obilnija na sjevernom Jadranu. U gorju se očekuje snijeg, dok će kiša zahvatiti unutrašnjost te veći dio Jadrana tijekom dana. Istok zemlje će ostati najsunčaniji i uglavnom suh.









Vjetar na kopnu će većinom biti slab, dok će na moru puhati umjereno i jako jugo. Temperature zraka će se kretati između -2 i 2 °C na kopnu, dok će na moru biti od 5 do 10 °C. Najviše dnevne temperature bit će između 3 i 8 °C na kopnu, dok će na moru biti između 9 i 14 °C.

“Do srijede promjenljivo do pretežno oblačno. Padat će kiša, na moru u utorak obilnija i praćena grmljavinom. U unutrašnjosti će biti i snijega, najprije u gorju, a u srijedu i drugdje. Očekuje se i snježni pokrivač. U četvrtak zatim smirivanje i smanjenje naoblake na zapadu. Vjetar slab, u srijedu i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će mjereno do jako jugo, sredinom radnog tjedna okrenuti na buru i sjeverozapadnjak te slabiti. Temperatura zraka bez izražene promjene”, piše DHMZ.