Stigla detaljna prognoza, evo što nas čeka nakon što je pao snijeg: Hrvatska je pod snijegom i ledom

Autor: Dnevno.hr

Zima je napokon, ili za neke nažalost, pokazala svoje pravo lice. Prema informacijama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Hrvatska će u subotu ipak biti pod utjecajem pretežno sunčanog vremena, s jutarnjom maglom u unutrašnjosti. U Dalmaciji se očekuje postupno razvedravanje tijekom dana. Međutim, na jugu zemlje u prvom dijelu dana još uvijek postoji mogućnost malo kiše.

Vjetar će biti slab do umjeren u većini zemlje, no u gorju se očekuje jači sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Situacija na Jadranu bit će nešto izazovnija, gdje će puhati jaka i olujna bura. U nekim područjima, osobito podno Velebita, mogući su i orkanski udari. Prema večeri, bura će početi slabjeti. Što se tiče temperatura, danas će biti prilično hladno. Najviša dnevna temperatura u većini unutrašnjosti zemlje kreće se od -2 do 3 stupnja Celzijusa. Na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperature će biti nešto više, od 4 do 9 stupnjeva Celzijusa.

Građanima se savjetuje da se pripreme za hladno vrijeme, osobito ako planiraju boravak na otvorenom. Također, zbog mogućih orkanskih udara bure na Jadranu, preporučuje se oprez u prometu i izbjegavanje nepotrebnih putovanja u najizloženijim područjima. Na snazi su i upozorenja Meteoalarma.

Udarili minusi

Na temelju podataka s Državnog hidrometeorološkog zavoda, trenutne jutarnje temperature na nekoliko mjernih postaja su sljedeće:

Zagreb-Maksimir: -8.5°C, vedro, Varaždin: -9.9°C, vedro, Karlovac: -6.3°C, magla, Ogulin: -9.3°C, vedro, Rijeka: 0.8°C, vedro, Pula: 1.8°C, vedro. Najhladnije je trenutno na Zavižanu s temperaturom od -11.8°C i jakim vjetrom. U većini gradova vladaju vedri ili pretežno vedri uvjeti, osim u Dubrovniku gdje je potpuno oblačno s jakim vjetrom.

Prema podacima s Državnog hidrometeorološkog zavoda, visine snijega u Hrvatskoj se kreću od nekoliko centimetara do preko dvadeset centimetara u višim područjima. Na primjer, u Bednji je zabilježeno 13 cm snijega, dok je u Bjelovaru 8 cm. U Gorskom kotaru i Lici, u Crnom Lugu-NP Risnjak i Delnicama, snijeg doseže 27 cm, dok je u Ogulinu 20 cm. U Zagrebu, na Maksimiru i Griču, snijeg je visok oko 10 cm.









Detaljna prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Pretežno sunčano, ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -3, a najviša dnevna od 1 do 4°C.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano, ujutro mjestimice moguća magla ili sumaglica. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -5, a najviša dnevna oko 3°C.









Gorski kotar i Lika

Prevladavat će sunčano, ponajprije u Lici uz mjestimice više oblaka, a moguće i malo snijega. Vjetar umjeren, u višim predjelima i jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -9 do -4, a najviša dnevna između -3 i 1°C.

Istra

Pretežno vedro i sunčano. Puhat će umjerena do jaka, mjestimice olujna bura, a od sredine dana će polako slabjeti. More umjereno valovito i valovito, u prvom dijelu dana prema otvorenome i jače valovito. Najniža temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od -2 do 1°C, u unutrašnjosti Istre od -5 do -3°C, najviša dnevna od 3 do 7°C.

Sjeverni Jadran

Sunčano i razmjerno hladno uz jaku i olujnu buru, podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura od -1 do 4, u unutrašnjosti Istre i niža, oko -5, a najviša dnevna između 5 i 8°C.

Dalmacija

U sjevernijim dijelovima barem djelomice sunčano, a na jugu oblačnije, mjestimice još kiša, ponegdje i susnježica i snijeg, osobito u zaobalju. Puhat će umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 3 do 7, u unutrašnjosti niža, a najviša dnevna između 7 i 10, u unutrašnjosti oko 3°C.

Sutra još hladnije

Prema DHMZ-u, pretežno sunčano očekuje se sutra, a ujutro u unutrašnjosti mjestimice je moguća kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima danju postupno slabjeti i osobito na otocima okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -5, na Jadranu uglavnom između 0 i 5°C. Najviša dnevna od 1 do 4 u unutrašnjosti te između 9 i 13°C na obali i otocima.

Podsjećamo, zbog snijega koji je u petak zahvatio zemlju, brojne ceste su postale neprohodne te iz HAK-a upozoravaju na dodatan oprez. Također, zdravstvene službe upozoravaju na hladnoću te pozivaju starije i nemoćne da ostanu kod kuće. Sustav za upozoravanje svojih građana SRUUK redovito upozorava ljude na opasnosti koje donose hladnoća i mogućnost naleta snijega.