STIGAO OŠTAR ODGOVOR PLENKOVIĆU: ‘Čemu služi njegov ministar obrane? Čini se da ‘najstabilnijem’ ministru Banetu baš i ne vjeruje’

Autor: L.B.

Ne stišava se bura na relaciji Pantovčak – Banski dvori gdje se danima sukobljavaju predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić kojemu u pomoć uskače premijer Andrej Plenković.

Stižu reakcije iz Ureda predsjednika na premijerovu odluku da održi sastanak s vojnim vrhom, kao i na njegovu izjavu koju je u petak dao u Rijeci gdje je Plenković rekao:

“Što se tiče Vijeća za obranu, rekao sam da sam dogovorio s ministrom Banožićem da se sastane cijeli vojni vrh da bi čuli koji su to problemi u Hrvatskoj vojsci ako ih ima. Više se sredstava iz proračuna daje za Ministarstvo obrane u vrijeme mandata moje vlade. Ako ima poteškoća, ja ih želim čuti da bismo shvatili u čemu je problem. I da bih vidio da je jučer navečer munjevito na Pantovčaku organiziran isti takav sastanak. Ured predsjednika daje informaciju mediju gdje radi supruga inspektora Hrvatske vojske. Pratite tu igru? Mali broj aktera to prati. Milanović je već sam sebe jučer demantirao, rekao je da neće činiti što je napisao, a što ionako ne bi mogao”, rekao je premijer.

“Moramo surađivati i ponašati se u skladu sa zakonom”, dodao je.

A iz Ureda predsjednika Milanovića, stiglo je priopćenje kao reakcija na ono što je premijer rekao, koje prenosimo u cijelosti:

‘Izgleda da premijer svom ‘najstabilnijem’ ministru baš i ne vjeruje’

“Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković odlučio je održati sastanak s kolegijem zapovjednika Hrvatske vojske i to zato – pazite sad ovo, citiramo – kako bi čuo koji su to točno problemi i otvorena pitanja u HV-u. Do jučer skoro, predsjednika Vlade vojska nije uopće zanimala, još manje ga je zanimalo koji su točno problemi u njoj, a sve što ga se o vojsci pitalo delegirao je, pun povjerenja, na svog ministra obrane Marija Banožića.

Pa čak i kad je bio javno upozoren, a prije toga i osobnim pismom Predsjednika Republike, o konkretnim i točnim problemima, o tome kako njegov ministar obrane krši zakon svojim kadrovskim odlukama i uvodi nered u vojnu hijerarhiju, predsjednik Vlade vjerovao je samo svom ministru. Vjerovao do te mjere da ga je proglasio “najstabilnijim”.

A sada odjednom predsjedniku Vlade potreban je sastanak s vojnim zapovjednicima da bi se točno informirao o stanju u vojsci, da bi čuo koji su to problemi. Od svog Baneta očito saznaje netočno. A izgleda da svom “najstabilnijem” ministru baš i ne vjeruje ako mu vojni zapovjednici trebaju reći istinu.









‘Čemu služi njegov ministar obrane?’

Dobro je što predsjednik Vlade o problemima u vojsci napokon želi čuti od mjerodavnih i upućenih, dakle od vojnih zapovjednika, jer od svog ministra nije i ne može ništa točno čuti.

Pitanje je samo što onda radi i čemu služi njegov ministar obrane?

I da, kad već to predsjednika Vlade zanima, sastanak Predsjednika Republike s vojnim zapovjednicima dogovoren je s načelnikom Glavnog stožera OSRH admiralom Robertom Hranjom i savjetnikom Predsjednika Republike za obranu i nacionalnu sigurnost Draganom Lozančićem još prije tjedan dana jer se za takve sastanke treba pripremiti”, stoji u priopćenju.