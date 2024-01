Stigao novi potez oko Name: Evo što to znači za legendarnu trgovinu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Trgovački sud u Zagrebu naložio je donošenje odluke o prodaji zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovom trgu do rujna 2024. godine i to više od 23 godina nakon otvaranja stečaja. Mnogi građani su izrazili zabrinutost oko toga što će biti s kulturnom i povijesnom baštinom, trgovačkom kućom koja je obilježila generacije Hrvata.

No, sada je Grad Zagreb povukao zanimljiv potez i odlučio zaštititi zgrade kao kulturno dobro. To bi značilo da u iduće četiri godine novi kupac neće smijeti mijenjati njezinu trgovačku namjenu, pročelja ni izvorne dijelove interijera. To znači da u iduće najmanje četiri godine novi kupac ne smije mijenjati njenu trgovačku namjenu, ali ni pročelja, gabarite kao ni izvorne dijelove interijera. Svoju odluku detaljno su opisali u priopćenju.

“Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada donio je rješenje kojim se robna kuća Nama u Zagrebu, Ilica 4-6 i Radićeva 1, preventivno zaštićuje kao pojedinačno kulturno dobro do donošenja trajnog rješenja, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Rješenje je doneseno na rok od četiri godine”, pišu iz Grada Zagreba.

Grad Zagreb: Nama mora ostati robna kuća

Objašnjavaju, ovakvo rješenje donijeli su kako bi svi mogući kupci Name zadržali njenu trgovačku namjenu, odnosno kako bi Zagreb nastavio imati robnu kuću na povijesnoj lokaciji na kojoj se ona nalazi već preko 100 godina.

“Mjere zaštite znače da je u cilju očuvanja i obnove vrijednosti i osobitosti koje predmetna građevina posjeduje, kao i očuvanja specifične ambijentalnosti i tradicije korištenja prostora u funkciji robne kuće, potrebno zadržati specifičnu namjenu kao i ulična pročelja, gabarite i

katnost volumena, te očuvane izvorne dijelove interijera”, navode iz Grada Zagreba.