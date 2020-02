STIGAO NALAZ FILIPA ZAVADLAVA: Ono što mu je otkriveno u krvi promijenit će sve! Ovome se nitko nije nadao

Autor: Dnevno

Završeno je toksikološko vještačenje Filipa Zavadlava (25), osumnjičenog za masakr u splitskom Varošu 11. siječnja kada su ubijena trojica muškaraca.

Kako neslužbeno doznaje 24 sata, u krvi mladića pronađene su različite supstance, redom brojni medikamenti (za najveći dio koji je Zavadlav imao medicinsko opravdanje), no i tragovi metadona, sintetičke droge koja uglavnom služi za smanjenje bolova u supstitucijskoj terapiji heroinskih ovisnika. Prema našim izvorima, osumnjičeni za trostruko ubojstvo nije bio alkoholiziran tog popodneva…

Ovakav toksikološki nalaz još uvijek nije stigao do splitskog Županijskog državnog odvjetništva koje vodi istragu cijelog slučaja, ali ni do Branka Šerića, splitskog odvjetnika sa zagrebačkom adresom koji brani Zavadlava. No, iskusnog odvjetnika Šerića ne čudi nalaz niti što ga još nije dobio…

“Istragu vodi Državno odvjetništvo, često smo mi branitelji u situaciji da posljednji doznajemo relevantne podatke. Takav nalaz toksikološkog vještačenja me ne iznenađuje. Moram napomenuti kako je doduše upravo taj nalaz tempore criminis iznimno važan za nastavak psihijatrijsko-psihološkog vještačenja koje se provodi nad Filipom Zavadlavom na Vrapču. Liječnici, vještaci koji procjenjuju njegovo zdravstveno stanje neminovno moraju znati toksikološki nalaz te voditi računa o tome pri izradi vještačenja. Očekujem da će to vještačenje biti završeno u iduća tri tjedna” ,komentirao je najnovija događanja u ovom šokantnom slučaju odvjetnik Šerić, dodajući kako naravno upravo o rezultatima psihijatrijsko-psihološkog vještačenja ovisi daljnji tijek kaznenog postupka pa tako i strategija obrane.”