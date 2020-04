Štićenik Doma u Vukovarskoj ispričao šokantne detalje! Neke stvari će vas iznenaditi

Autor: Dnevno

Priče obitelji korisnika, pa i samih korisnika i osoblja Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici zgrozile su javnost, a njihova svjedočanstva otkrivaju da smo tek pomalo zagrebli u samu površinu cijeloga problema.

Šokantno iskustvo osobe koja trenutno boravi u jednoj od soba u Domu u Vukovarskoj ulici dokazuje da se tek upoznajemo s manjkavostima te ustanove.

Riječ je o jednom od mlađih korisnika, osobi s invaliditetom koja zbog teških oštećenja uzrokovanih oboljenjem, otežano i usporeno govori, ali i ono malo što je rekao bilo je više nego dovoljno, piše Slobodna Dalmacija.

“Od kad su zabranjene posjete nisu me okupali, mjesec i pol dana. Muškarac koji radi u domu ne želi me prati” kazao je sugovornik za Slobodnu.

Kaže da ga osoblje nije obrijalo 16 dana, čak 12 dana je prošlo od kad su ga presvukli u čistu odjeću, a 15 dana od kad su mu zadnji put oprali kosu.

On je sve potvrdio, a njegovi prijatelji su nehumano i krajnje neodgovorno postupanje prema jednom od korisnika prijavili uredu Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica Anka Slošnjak, žurno je reagirala i u četvrtak 16. travnja, nešto prije 21 sat, poslala je Prijavu povrede prava korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Split na email adresu te ustanove i zatražila je njihovo očitovanje o navedenom slučaju.

“Područni ured pravobraniteljice osoba s invaliditetom u Splitu zaprimio je dana 15. travnja 2020. godine pisanu pritužbu na uvjete života i smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Split. Pritužitelj navodi da njegov prijatelj već duže vremena boravi u domu u Vukovarskoj ulici, a uz to je osoba s invaliditetom i pripada kategoriji teških bolesnika koji ne mogu samostalno brinuti o osnovnim higijenskim potrebama. Ističe da eskalacijom situacije sa zarazom s koronavirusom navedeni korisnik doma već 14 dana nije obrijan i počešljan, mjesec i pol dana nije okupan, krevet mu također duži period nije namješten niti mu je donesena čista odjeća – stoji u prigovoru iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Slošnjak je u dopisu navela da izvanredna situacija “nije razlog smanjivanja razine propisanih higijenskih standarda, štoviše razlog je za provođenje pojačanih mjera zdravstvene skrbi i higijene korisnika, a kako je jasno predviđeno Uputama HZJZ od 27. ožujka 2020. za suzbijanje epidemije Covida-19 u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama u sustavu socijalne skrbi”.

Na koncu je “odmah” zatražila očitovanje od Doma, a najkasnije osam dana od zaprimanja tog dopisa.

Nažalost, reakcija na prigovor pravobraniteljice već sada je zakašnjela. Mail je upućen u četvrtak oko 21 sat, a danas iza 17 sati korisnik je potvrdio da ga još uvijek nitko nije presvukao, oprao, obrijao, dostojanstveno kako to priliči svakom čovjeku.

Nitko nije reagirao čak 20 sati nakon što su primili taj email. Još uvijek korisnika nisu oprali, obrijali, preodjenuli i polegli na čisti krevet.

U telefonskom razgovararu Helena Bandalović, povjerenica Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu kazala je da nije pročitala dopis pravobraniteljice.

U razgovoru je upozorila da “ako se budu tako nesustavno primali dojave od korisnika koji imaju mobitel, da se ovi nije obrija, da ovome nije nokte ošišalo, da se ovi nije ošiša” to će, veli, cijelu priču “odvesti predaleko”.

“Vama to kao novinarki nije nikakav doprinos, ja vas neću učit novinarskom poslu tu ste vi tata mata” kazala je i dodala da se usluga frizera inače pruža korisnicima.

No povjernicu su podsjetili da se korisnik nije okupao mjesec i pol dana, da nije presvučen 12 dana.

“Ja sam taj dopis od pravobraniteljice dobila, ali ga nisam stigla pročitati, jer sam se itekako angažirala da sutra dođe dodatnih pet medicinskih sestara koje ne možemo naći u Republici Hrvatskoj na tržištu. Da bi njima mogla biti, sad me dobro slušajte, promijenjena stoma, znate što je stoma, tretiran dekubitus, pa znate i to šta je, promijenjena infuzija i tako dalje. Gore smo uspostavili kontrolu i sada svi imaju tu zdravstvenu skrb, a nepokretni bolesnici se, otkad su god nepokretni – ne tuširaju. Ako neko postavlja to pitanje onda neka uđe, dođe kao dragovoljac i neka ga pomogne tuširat. Evo to je moj prijedlog i odgovor za sve koji tako govore – odgovorila je Bandalović i napomenula da od početka krize nedostaje polovica djelatnika i uputila ponovo potpisnicu ovih redaka “da prima puno ozbiljnije teme nego: rekla mi je korisnica da nije dobila ovo, da nije ono…”

“Imam ja za vas cijeli niz tema, a na takav odgovor samo mogu kazati sljedeće; da pozivamo sve volontere, ljude koji su zainteresirani pomoći starim i nemoćnim osobama u ovim teškim vremenima, da se mogu doći javiti, dobit će svu zaštitnu opremu, mogu ih kupati, obrijati, sve što mjere HZJZ-a propisuju na način koji je epidemiološki kontroliran ” zaključila je povjerenica Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu.

Međutim, upravo volonteri koji su pomagali navedenom korisniku prijavili su loše higijenske uvjete te su naglasili kako im je onemogućen pristup ustanovi zbog trenutnih sigurnosnih mjera zbog pandemije koronavirusa.