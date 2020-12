ŠTERC POSLAO PORUKU VJEŽBAČIMA IZ CRKVE: Njihov postupak znači samo jedno! I branitelj kojem je policija upala u teretanu rekao svoje!

Autor: V.K

Jedan od najpoznatijih hrvatskih demografa, dr. Stjepan Šterc voditelj Studija demografije i hrvatskog iseljeništva na zagrebačkom Fakultetu hrvatskih studija gostovao je na Z1 televiziji gdje je kao i inače vrlo kritički govorio o novim mjerama Vlade i Stožera. Između ostalog, govorio je i o nacionalnoj strategiji za izlazak iz duboke krize i zastrašujućem desetkovanju hrvatskog stanovništva.

Šterc je posebno prokomentirao izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koje uključuju i drakonske kazne za građane, a koje su stupile na snagu, nakon što su u petak, usvojene u Hrvatskom državnom saboru. Na Jandrokovićevu objavu da je zakon izglasan tankom većinom, od 76 ruku, gost Bujice samo se nasmijao: “Vladati na ovakav način, sa 16 posto biračkog tijela i sa 76 ruku u Saboru, zapravo pokazuje da je njima bitan samo opstanak na vlasti, a za sve ostalo uopće ne mare… To je ta politička okupacija Hrvatske”, rekao je Šterc naglasivši kako politika gura prste u previše toga.

“U Hrvatskoj politika, nažalost, apsolutno dominira gotovo svim djelatnostima i razarajuće djeluje na naše društvo i zbog takvog obrasca vladanja se nalazimo na europskom dnu,” konstatirao je dr. Šterc rekavši nakon toga kako se hrvatsko društvo ciljano drži u paranoji.

“Čini mi se kao da se hrvatsko društvo ciljano drži u rastrojenom, gotovo paranoičnom obliku. Umjesto da imamo uređenu situaciju i sustav koji je funkcionalan, na površinu iskaču pojedinci, točnije, stranačko-partijska vojska koja osjeća moć i vlast nad drugima. I to je nešto najgore, što nam se moglo dogoditi”

“Šterc je posebno istaknuo tešku situaciju blokiranih građana u novom valu pandemije gdje je govorio o nebrigi vlasti i ovršnoj mafiji, koju ta ista vlast tolerira i s kojom je, kako sumnja, povezana: “Ovrhe blokiranima zamrznuti u prvom valu pandemije, a sada zaboraviti na sve te ljude, potpuno je iracionalno! Ni u jednoj zemlji ovrhama se ne bavi državna firma, a to je kod nas FINA. S druge strane, kada blokirate ljude, onemogućujete im dodatne poslove i aktivnost kroz koju bi mogli nešto zaraditi i riješiti se problema, imati za život… Blokade su postale jedan od ključnih faktora zbog kojeg ljudi iseljavaju iz Hrvatske, a to traje već prilično dugo i mislim da nije slučajno, pripisao bih to planskim namjerama”, tvrdi Šterc.

U emisiji je pušten i intervju s Andrijom Klarićem, dragovoljcem Domovinskog rata, ratnim vojnim invalidom i vlasnikom zagrebačke teretane ‘Quantum premium gym‘, koji je na društvenim mrežama, nezadovoljan odlukama stožera i novim vladinim mjerama, vrlo ostro prozvao Andreja Plenkovića i poručio mu: “Moj izbor je bio da ’91. branim državu, a Plenkovićev da je muze!“

Na početku razgovora, Klarić se prvo zahvalio ljudima na brojnim izrazima potpore i objasnio zašto se uopće odlučio na ovakvu reakciju: “Snimao sam online treninge za moje vježbače, koji sada moraju biti kod kuće, a gospodin premijer, koji je moje godište, uzeo si je za pravo da me spriječi da radim, kako bi me zaštitio od “nevidljivog neprijatelja” i dao mi 4 tisuće kuna. Da ja s te četiri tisuće financiram svoje stanovanje, moje troje djece koja su na fakultetu i svoj život! Od tog “nevidljivog neprijatelja”, ja se, hvala Bogu, cijeli život štitim na način da pazim na svoje zdravlje, pazim što jedem i vježbam te tako jačam svoj imunitet i – za razliku od njega – hvala Bogu, ja sam zdrav, a ne u karanteni i jadan, bolestan… Oni, koji ne vode brigu o svome zdravlju, oni su ugrožena skupina i umjesto da njih zaštitimo, mi sada kažnjavamo one koji još mogu raditi i ne damo im da normalno žive!

“Godine ’91. kada je naš dragi premijer bio anemičan, ja sam uzeo pušku u ruke i otišao na prvu liniju, bio sam ranjavan, a kada je rat završio, nisam uzeo nikakva prava, stalno radim, zapošljavam druge i uplaćujem u proračun, a on živi na račun tog istog proračuna od kada zna za sebe,” rekao je Klarić u svom videu, a u Bujici pojasnio: “To što sam bio branitelj i dragovoljac, to je bila moja dužnost i za to ne trebam i ne želim nikakve povlastice! Naša je povlastica da živimo u slobodnoj zemlji i u demokratskim uvjetima. To je naša nagrada!”

Kako je za vrijeme Domovinskog rata odgovornost bila raspodijeljena na nepravedan način, tako je i danas, u ovoj krizi, smatra Klarić: “Premijer je, za razliku od mene i mojih prijatelja, bio pošteđen prve linije… Neki su, očito, imali dobre veze pa su se izvukli, a drugi su bili na bojištu. Neki su otišli van, učiti strane jezike i razvijati svoja znanja, a drugi su ginuli… Danas taj isti premijer uzima milijarde eura kredita, koje će vraćati njegova i naša djeca i buduće generacije lošom kvalitetom života, a sve zbog toga da bi on sebi i svojim suradnicima osigurao velike plaće. Nas, koji smo i danas, tijekom ove krize, na prvoj liniji, stavili su na minimalac, a ja ne bih ni riječ protiv toga progovorio da je i on, zajedno sa svojim ministrima, učinio isto. Ovako su oni opet povlašteni, a mi smo ostavljeni bez kruha. I tijekom ove krize, društveni teret je na narodu, a tzv. elita u tome ne participira, slično kao i na početku devedesetih, u Domovinskom ratu.

Andrija Klarić je rođen 1970. godine, isto kao i Andrej Plenković, a usporedbe aktualne krize s Domovinskim ratom, za njega su, kao i za većinu branitelja, smiješne: “Branitelji se s razlogom smiju jer je tada bilo znatno gore. Trećina Hrvatske bila ja okupirana, a plaće su bile sto maraka… Imali smo i tristo tisuća izbjeglica i prognanih. Slabo naoružani, borili smo se protiv ogromne vojne sile. Bili smo jedinstveni i uspjeli smo pobijediti vidljivog neprijatelja”, rekao je Klarić kojem se kako kaže “ne sviđa što je politika svojim odlukama ljude sada dovela u situaciju da cinkaju jedni druge i da se poprijeko gleda nekog tko radi, zato jer je nekome drugome isto zabranjeno.”

“Osuđuje napade na crkve zato što su otvorene i smatra da i crkve i teretane trebaju, uz poštivanje mjera, biti otvorene: “Apsolutno se slažem da ili svi radimo ili nitko ne radi. Oko toga nema i ne treba nikoga prozivati. To se radi namjerno da bi se podijelilo društvo! Ovakve načine borbe protiv “nevidljivog neprijatelja” lakše je provoditi, ako je društvo podijeljeno nego kada smo jedinstveni. Kad smo jedinstveni, onda se teško silom može nametnuti ono što oni hoće!

Klarića je podržao i Šterc , a posebnu poruku poslao je glumcu Mariju Valentiću i aktivistu Šimunu Cimermanu, koji su prije nekoliko dana vježbali u crkvi Sveta Mati Slobode, na zagrebačkom Jarunu: ” Njihova je priča svjetonazorska… Ako hoće protestirati, snagu protesta mogli su pokazati na najvažnijem mjestu. Kad su tako hrabri, zašto nisu išli vježbati ispred vlade ili Sabora?!”

Šterc ima mišljenje i tome što znači zatvarati ugostiteljske objekte i teretane, a ostavljati strane trgovačke lance da rade: “To je klasični vazalski odnos prema EU!

“Vrlo je važno je li nečiji državni koncept vezan uz ukupni nacionalni razvitak ili uz europski i regionalni”, govori Šterc i nadodaje: “U susjedstvu imamo primjer Mađarske, koja je članica EU-a, ali je cijela njezina izvršna vlast primarno usmjerena prema svom nacionalnom biću i nacionalnoj populaciji, dok je u Hrvatskoj sasvim drukčije. Našoj izvršnoj vlasti puno je važnije što se događa u EU i kako zadovoljiti sve te silne europske vrijednosti, dok je interes domicilnog stanovništva, koje ista ta vlast predstavlja, za tzv. elitu – nebitan!

Kada je u pitanju talijanskog proglašenja isključivog gospodarskog pojasa te višegodišnjeg popuštanja i neodlučnosti hrvatske politike oko primjene ZERP-a, dr. Stjepan Šterc je u emisiji posebno upozorio na vazalski odnos aktualne vlasti prema tzv. elitama u Bruxellesu i Europskoj uniji: “Proglasili smo ZERP, ali smo od njega odustali, kada su počeli pregovori za ulazak Hrvatske u EU. Iako ZERP nije isto što i isključivi gospodarski pojas, do danas se ništa konkretno nije događalo, osim što smo svakodnevno mogli čitati vijesti o ulasku talijanskih ribarskih brodova u naše teritorijalno more. Oni su preskakali i otvoreno more i epikontinentalni pojas i isključivi gospodarski pojas i vanjski pojas te ulazili u hrvatsko teritorijalno more – i meni je to nepojmljivo!”

“Mi smo zemlja koja ima najvrjedniju obalu u Europi, s više od tisuću otoka u vapnencu i dolomitu, mediteransku klimu… I umjesto da to cijenimo i da smo odmah proglasili isključivi gospodarski pojas, mi to nismo učinili, zato što imamo vazalski odnos prema Buxellesu,” konstatirao je: “Našoj vlasti je izuzetno bitno što drugi misle i naprosto ne funkcionira u interesu ukupne hrvatske populacije! Oni sada proglašavaju pojas u europskim, a ne hrvatskim vodama…”

“Hrvatska nije slomljena vojnim putem, početkom ’90-tih godina pa nas sada slamaju na ovakav način,” zaključio je Šterc.