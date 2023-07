Šterc alarmira: ‘Potpuno su opustošili Hrvatsku, tu dolaze jedino zbog slučaja iz crne kronike’

Autor: dr. sc. Stjepan Šterc

Praznina hrvatskih gorskih prostora postaje naša neumitna stvarnost koja opominje, zabrinjava, donosi tugu pogledom na nestajanje i ostavlja ljepotu bez ljudi koja svakog putnika namjernika zabrine, a svakog generacijski, rodbinski, životno, radno i misaono povezanog s tim prostorom potakne na promišljanje, djelovanje, ukazivanje i glasno iskazivanje vlastitog nemira doživljenim i viđenim u toj praznoj ljepoti nama u Hrvatskoj darovanoj s neba. Praznoj od ljudi i njihovih vrijednosnih tragova koje su ostavljali u prostoru Gorkog kotara, Like, Banovine, ali i drugih brdsko-planinskih, prigraničnih, otočnih, izvangradskih i prevladavajuće ruralnih prostora diljem naše zemlje.

Glasovi razuma

Razum nam svima nalaže barem osvrt, a povezanost po različitim osnovama djelovanje kako bi i svi oni koji nemaju te doživljaje prihvatili stvarnost, a pogotovo oni koji u njihovo i naše ime vode, odlučuju i usmjeravaju gorsku i ukupnu hrvatsku demografsku, razvojnu i svaku drugu budućnost. Unatoč doživljajima praznine gotovo posvuda i iskazima negativnosti, mnogi su realisti uvjereni kako su stvari još negativnije od iskazanih. Ipak njihova dobronamjernost i odnos prema Hrvatskoj kakvu su zamišljali, željeli i očekivali nikad nije bila sporna niti ju je mogla promijeniti postojanost emocija. Ostaje uvijek samo žal za nestankom i njegovim mirnim promatranjem, za opravdanjima nečinjenja koja to nisu i izričajima promjena nabolje koja se ne vide.

Odgovorni, obrazovani i tijekom života dokazani ljudi u svojoj djelatnosti izvan političkih zatvorenih krugova ne mogu držati u sebi doživljeni nemir, već ga žele podijeliti sa svima koji razumiju i prihvaćaju stvarnost, ali i sa svima koji bi ga trebali razumjeti pri planiranju i odlučivanju. Time dokazuju kako vrijeme nije promijenilo njihov idealizam iz vremena obrane i oslobađanja Hrvatske niti doživljaj ljepote prostora s ljudima za generacije koje dolaze. Svijest o nasljeđu koje se ostavlja mladima civilizacijska je odgovornost i jasna potvrda dosega vjerovanja iz najtežih razdoblja obrane hrvatske slobode devedesetih prošlog stoljeća. Glasovi su razuma i smirivanja zato velika današnja potreba, a kad dolaze iz spoznajnih i dobrohotnih promišljanja zasnovanih na egzaktnim pokazateljima i znanstvenoj logici, donose novi smisao i novu vrijednost. Tako se to poima u razumnim okolnostima, dok se u stranačko-partijskim okruženjima upravo takvi glasovi razuma smatraju neprijateljskim i nepotrebnim djelovanjem, koje unosi politički nemir u zadovoljstva vladanjem. Isto se misli i o ukazivanjima na negativnosti za koje se pak smatra kako se zapravo radi o prizivanju negativnosti u inače po njima uređen sustav sve dok su upravo oni i njihovi pozicijski sljedbenici na vlasti.





Geografska podjela

Tradicionalna geografska i u prostornoj stvarnosti, ali i u obrazovnom sustavu potvrđena nodalno-funkcionalna regionalizacija Hrvatske izdvaja 5 hrvatskih nodalno-funkcionalnih regija i ta bi podjela u pravilu trebala biti temelj svih prostornih, regionalnih, planskih, razvojnih, biračkih i sličnih podjela. Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Gorska Hrvatska, Sjeverno hrvatsko primorje i Južno hrvatsko primorje su tih pet regija, dok se regionalne (prostorne) podjele nižeg reda veličine temelje na okupljanju prostora i stanovništva u funkcionalnom smislu oko središta nižeg reda veličine od makro regionalnih središta Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

Ovakva je podjela znanstveno ustanovljena sada već daleke 1974. godine u pet tomova (Geografija SR Hrvatske, Knjige 1-6, Školska knjiga, Zagreb, 1974.). Odmah je vidljivo kako upravo u Gorskoj Hrvatskoj nedostaje makro regionalni centar, jer to Gospić nije ni tada bio te kako se tada već prije 50 godina pretpostavljalo njegovo podizanje u nodalno-funkcionalnom smislu do razine makro regionalnog središta okupljanja hrvatskog gorskog prostora i stanovništva. Nisu se u istom smislu razvijala ni središta nižeg reda veličine i nije se, unatoč planskim dokumentima, nikad dogodilo niti jedno usmjeravanje u takvo važno i strateški značajno središte gorske i cijele Hrvatske bilo koje državne funkcije pa se očekivano nisu stekli ni uvjeti usmjeravanja unutarnje regionalne migracije prema njemu.

Regionalna razvojna nivelacija u Hrvatskoj praktički nije postojala unatoč formalnim pozicioniranjima regionalnog razvitka unutar izvršne vlasti i postojanog političkog naglašavanja potrebe ravnomjernog razvoja. Upravo je taj raskorak između učestalih političkih najava i provedbenih potreba zasnovanih na stručno-znanstvenim osnovama pravi pokazatelj pristupa regionalnom razvoju i regionalnoj razvojnoj nivelaciji, dok su posljedice u prostoru najvidljivije u demografskom pražnjenju i silini demografskih negativnosti.

Nestanak i praznina

Vrlo se često silina prirodnog nestanka hrvatske domicilne populacije po svojoj brojnosti posljednjih godina uspoređuje s brojnošću Ličko-senjske županije kao primarnog gorskog prostora. Primjera radi, prirodni je nestanak Hrvatske u samo dvije posljednje godine veći od brojnosti stanovništva Ličko-senjske županije prema popisu stanovništva 2021. Promjene broja stanovnika Ličko-senjske županije po službenim popisima stanovništva od 1900. do 2021. prikazane u tablici, prava su slika nestajanja i pražnjenja hrvatskog gorskog prostora i potvrda prostornog potencijala u kojem je ranije, početkom dvadesetog stoljeća, moglo živjeti čak 4,4 puta više stanovnika, a početkom hrvatske slobode 2 puta više.

Danas Ličko-senjska županija ima gotovo 150.000 stanovnika manje nego početkom dvadesetog stoljeća, a depopulacija u zadnjem međupopisnom razdoblju na razini gotovo 20 posto stanovništva iz 2011. jasno najavljuje nastavak nestanka, izumiranja i pražnjenja. Nastavak za zabrinutost kod svakog ne samo u Ličko-senjskoj županiji nego i u cijeloj Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li u političkom pozicijskom izvršnom i zakonodavnom miljeu ili izvan političkih upravljačkih krugova. Godišnji pad županijskog stanovništva na razini 2 posto, uz postojeći prirodni pad stanovništva nakon popisa 2021. godine, sveo je vjerojatno danas ličko-senjsku populacijsku brojnost na oko 40.000 osoba.

Prirodni je nestanak populacije najveća moguća razina demografske destrukcije za razliku od iseljavanja i ostalih demografskih procesa, zato što su to nepovratni gubici i oslikavaju demografsku osnovu na temelju koje je moguće predvidjeti nastavak i njegov intenzitet. Iseljavanje je iz Ličko-senjske županije već dugotrajni povijesni proces (Tablica 1.) koji je u dugom vremenskom trajanju smanjio populaciju za oko 4,4 puta tijekom 20. i 21. stoljeća i za sobom ostavio velike negativne tragove, koji se u novom vremenu najviše očituju u nevjerojatnom prirodnom padu stanovništva (Tablica 2.).









Prirodni nestanak

Ukupna je depopulacija zabilježena u popisu stanovništva 2021. od gotovo 20 posto prema službenim podacima iz tablica podjednako uvjetovana iseljavanjem i prirodnim nestankom primarno uvjetovanim rastom smrtnosti uz mala godišnja odstupanja broja rođenih.

Posebno zabrinjavaju podaci za 2021. i svojevrsna su najava nastavka s još većom smrtnošću i s još većim prirodnim padom. Potvrđuju to i podaci za Hrvatsku u cjelini koji su dostupni za 2022. i prvih pet mjeseci ove 2023., a u negativnostima na državnoj razini apsolutna je vidljivost Ličko-senjske županije postojana. Projekcije najavljuju do popisa stanovništva 2031. godine približavanje brojnosti ličko-senjske populacije čak do mogućih 30.000 osoba i nije teško zamisliti uz takve procese odnos starog i mladog stanovništva, udjele aktivnog stanovništva i ukupnu prosječnu starost. Odlazak potiho i s dostojanstvom, rekli bi pjesnički gorani i svi koji Gorsku Hrvatsku doživljavaju kao vrijednost, a demografsku prazninu u njoj kao vlastiti nemir.