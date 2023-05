STEM ŠKOLA U PRIRODI: 25 interaktivnih radionica za stotine školaraca trećeg razreda

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije je održana radionica za djecu u sklopu programa STEM Škola u prirodi koji Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb provodi u suradnji s ovom visokoobrazovnom ustanovom.

Znanstvenici su za djecu izveli mnogobrojne pokazne vježbe u profesionalnim laboratorijima, a mališani su i sami imali priliku sudjelovati u osmišljavanju i provedbi pokusa te vidjeti tehničke pogone u kojima se provode istraživanja i ispitivanja iz područja kemije, primijenjene kemije i kemijskog inženjerstva.

Na radionicama u laboratorijima fakulteta mali znanstvenici na zanimljiv način došli su do novih otkrića poput onog kolika se energija oslobađa u ljudskom tijelu kad pojedemo puno slatkiša i to pomoću rastaljene soli i bombona. Najveće oduševljenje izazvali su pokusi “lave” i tzv. “slonovske paste” kroz koju su se djeca imala priliku upoznati s reakcijama u kojima dolazi do oslobađanja velike toplinske energije, a slikajući “čarobne slike” upoznali su se s indikatorima kiselosti i lužnatosti. Asistenti su im pokazali i ljepšu stranu kalijeve soli koja je dezinfekcijsko sredstvo, lijek za dermatitis i ima antimikrobno djelovanje, a koja u određenim uvjetima pokazuje svoja različita oksidacijska stanja i promjene kroz cijelu paletu duginih boja.





“Sudjelovanjem na ovoj vrsti interaktivnih radionica djeca kroz pokuse usvajaju nova znanja i vještine u STEM području. Na ovaj način ih se potiče na povezivanje i primjenu činjeničnog znanja”, pojasnila je profesorica na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Tatjana Gazivoda Kraljević.

U sklopu ovog 305 tisuća eura vrijednog Projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurana je potreba oprema, reagensi, kao i potrošni materijal, a kroz 25 planiranih radionica na fakultetu proći će ukupno 700 školaraca trećeg razreda.

Interaktivne radionice povezane su sa sajmovima znanosti na kojima mali znanstvenici imaju priliku prezentirati svoja stečena znanja i vještine. Drugi znanstveni sajam se održava u domu Crvenog križa na Sljemenu od 2. do 4. svibnja.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu osmislilo je projekt STEM Škola u prirodi kako bi približilo znanost i STEM područje djeci i općoj populaciji te unaprijedilo svoje kapacitete za provedbu programa u području popularizacije STEM-a te povećalo broj aktivnosti kojima se populariziraju ove discipline kroz edukacijske sadržaje.

Kroz program Škole u prirodi koji Crveni križ u Zagrebu provodi preko 30 godina i kroz koji godišnje prođe oko 3.500 polaznika zagrebačkih osnovnih škola primijećeno je kako djeca ne pokazuju odgovarajuća znanja iz područja STEM-a i teško prepoznaju znanstvene zakonitosti u stvarnom okruženju te imaju slabu razvijenost kritičkog promišljanja i “strah” od pogrešaka u rješavanju problema.

Također, neravnomjeran pristup STEM područjima i aktivnostima na razini različitih osnovnih škola, nedostatak svijesti okoline o važnosti STEM-a te nedovoljna izdvajanja za sustav obrazovanja u kojem nedostaju osnovni aparati u školama s kojima bi se djeci približilo STEM područje kroz pokuse i rad na primjerima, bili su poticaj Crvenom križu Zagreb za ulazak u ovaj veliki i sveobuhvatni Projekt. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu jedan je od rijetkih koji obuhvaća cijelo STEM područje te je zato i uključen kao partner u projektne aktivnosti.