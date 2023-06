‘Stavio sam ruku u džep i vidio da mi nedostaje novac!’ Umirovljenika iz Imotskog ugodno iznenadila dva mladića

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Umirovljenik Ivan Glavota sa Sebišine je u razgovoru za Radio Imotski ispričao kakvu je ljubaznost doživio kada je u trgovini Lidl izgubio novac.

Naime, Glavota je otišao u trgovački centar Lidl kupiti neke sitnice u trgovinu. Na povratku iz trgovine, kada je već bio kod svog automobila i spremao se otići kući, do njega su došla dva dečka koji su ga upitali je li slučajno izgubio novac.

“Začuđeno sam instinktivno krenuo rukom u džep i zaista vidio da mi nedostaje novac, a mogu vam kazati da je to bila količina vrlo solidne mirovine. Rekao sam im da sam zaista izgubio novac. Oni su vjerojatno vidjeli to i pratili me da mi ga donesu, kako ne bi stvarali gužvu u samom prodajnom centru.





Zahvalio sam i ponudio nagradu te tražio da mi makar kažu ime i prezime, ali su se tome protivili. Samo su mi kazali da im je to bila dužnost i da im predstavlja zadovoljstvo samo moja riječ zahvale. Zato, hvala im od srca jer su pokazali da su primjer poštenja”, ispričao je svoju priču za Radio Imotski Ivan Glavota.