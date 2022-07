‘STARI PRIJATELJ’ IZVRIJEĐAO MILANOVIĆA! Planuo nakon duge šutnje: ‘On je pao ispod nule. Radi za Plenkovića i ima problem s odrastanjem’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović je prije summita u Madridu poručivao je da će izdajnicima proglasiti sve koji podrže ulazak Švedske i Finske u NATO bez rješenja pitanja bosanskohercegovačkih Hrvata. Madrid je došao i prošao, Milanović smatra da je ustrajao na svom stavu, a neki ga optužuju da je reterirao.

“Retorika je sad prazna. Sad je sasvim jasno da više ne vrijedi čak ni ono pravilo “prazne se puške obojica plaše”. Jer sad obojica znaju da je puška prazna, prema tome nema nikakve opasnosti. Milanović je spao na ono što je oduvijek mrzio – na poziciju komentatora”, komentira za N1 analitičar Žarko Puhovski.

“Ispada da Milanović na koncu konca radi za Plenkovića: ‘Milanović je prešao na našu poziciju priznao on to ili ne’, ali kao što je lijepo rekao Plenković, ni fusnote nije bilo s napomenama”, kazao je Puhovski.





Puhovski govori kako se čini da predsjednik još uvijek ima problem s odrastanjem.

“I onda kad ga u mladalačkoj fazi stvari koje se tiču njegovog rodnog spolnog identiteta očito posebno pogađaju, naime da on, eto, može biti predsjednik, ali da ne može biti frajer. A on bi ipak radije bio frajer nego predsjednik“, kaže analitičar.

“On se očito preplašio ili došao k sebi ili racionalizirao poziciju. Spustio se u svoje gabarite. On je sad pao ispod nule. On je sad slabiji i manji nego što je bio prije nekoliko tjedana. Sad je spao na to da mu se rugaju i to je, bez obzira na osobni stav spram Milanovića – šteta, jer se radi o predsjedniku države i za demokratsku državu nije dobro da predsjednik države bude objekt rugla”, smatra Puhovski.

Sad će se to tehničko pitanje o širenju NATO-a u Saboru pretvoriti u glasanje tko je za predsjednika, a tko nije, upozorava Puhovski, a tu će se uz predsjednika jako osramotiti i socijaldemokratska partija, što, kaže, isto nije dobro, jer opet Plenković i HDZ ostaju praktički bez konkurencije.