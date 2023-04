STARCU (84) PRIJETE DOŽIVOTNOM! Upucao crnca kroz vrata, izbili prosvjedi: ‘Prišao je pogrešnoj kući’

Još jedna crna vijest dolazi iz SAD-a, točnije iz Kansas Citya, gdje je 84-godišnji muškarac optužen zbog pucanja u crnog tinejdžera, što je rezultiralo dvjema optužnicama za kazneno djelo.

Andrew Lester optužen je za napad na 16-godišnjeg Ralpha Yarla, koji je bio u posjeti mlađoj braći, a pogrešno se približio kući. Lester tvrdi da mu je mladić pozvonio te da ga se zbog svoje fizičke nemoći prepao. Pucao je kroz vrata. Tužitelj je izjavio da bi muškarcu mogla biti izrečena kazna doživotnog zatvora zbog napada tvrdeći da slučaj ima rasnu komponentu

“Mogu vam reći da je slučaj imao rasnu komponentu”, rekao je tužitelj okruga Clay Zachary Thompson na konferenciji za novinare, no mediji prenose da optužnica ne sadrži zločin iz mržnje.

Prema navodima tužitelja, Lester je ispalio dva hica kroz staklena vrata iz revolvera, pogađajući Yarla u glavu i ruku. Yarl nije prešao prag kuće, a činilo se da nije bilo razmjene riječi. Yarl je nakon incidenta rekao policiji u bolnici da mu je muškarac rekao “Ne dolazi ovamo”.

Lester je istražiteljima rekao da je bio “nasmrt prestrašen” zbog Yarlove veličine i vlastite nesposobnosti da se brani u dobi od 84 godine. Izjavio je da je bio u krevetu kada je čuo zvono na vratima i zgrabio oružje prije nego što je otvorio vrata.

Optuženi Lester ostaje u pritvoru, a suđenje će biti zakazano naknadno.

Njegovo puštanje pomoglo je u raspirivanju dvodnevnih prosvjeda. Prosvjednici su se ponovno okupili u ponedjeljak kod prizemnice osumnjičenika uzvikujući “Životi crnaca su napadnuti” i “Ustanite, uzvratite udarac”, pokazale su videosnimke na internetu.

A massive crowd has amassed in front of the white man’s home who attempted to murder 16 year old Black boy Ralph Yarl in Kansas City Missouri pic.twitter.com/f100JlEihV

— The Kansas City Defender (@KCDefender) April 16, 2023