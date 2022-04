STARA SAVEZNICA STALA U OBRANU MILANOVIĆA: Otkrila što bi mogao biti razlog njegove žestoke reakcije oko Perkovića i Mustača

Autor: M.P.

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić komentirala je aktualna politička zbivanja

Što se tiče situacije u Ukrajini, smatra, pravih pregovora dosad nije bilo.

Kaže, nitko nije mogao predvidjeti ovako sjajan otpor Ukrajine, a ruski predsjednik Vladimir Putin sinoć je kao ciljeve definirao ne samo zauzimanje Donbasa, već i južnog dijela Ukrajine.

“To nije pitanje isključivo teritorija, tu su rezerve plina, tu su i luke, to je vrlo važan dio za Ukrajinu i, ja bih rekla, vrlo važan dio za Europu. Imamo situaciju da vojska za koju su svi smatrali da je nepobjediva ne uspijeva ostvariti svoj cilj i stalno redefinira ono što bi značilo pobjedu. Pobjeda bi sada za Putina značila osvajanje Donbasa i barem jednog dijela juga Ukrajine. Do sada nije bilo mirovnih pregovora, ovo glumljenje pregovora je pokušaj zavaravanja protivnika. Bilo je pokušaja medijacije, mnogi su pokušali posredovati, ali mirovnih pregovora nije bilo. Rat će na kraju, kao i svaki rat, završiti pregovorima, pitanje je nakon koliko mrtvih. Ali ti pregovori kojima će završiti rat za sada nisu još ni počeli”, komentirala je Pusić na N1.

‘Koketiranje s ustašlukom koje se stalno pojavljuje uvredljivo za sve građane’

Jučer je obilježen dan počasti žrtvama ustaškog logora Jasenovac pa se ponovno aktualiziralo pitanje o zabrani pozdrava “Za dom spremni”.

Pusić ocjenjuje, koketiranje s ustašlukom koje se stalno pojavljuje u hrvatskoj politici je u prvom redu uvredljivo za sve građane Hrvatske jer se šalje poruka da to de facto onima koji su etnički Hrvati ne smeta.

“Etničkim Hrvatima to smeta maksimalno! Nema naroda na svijetu koji nema tamne strane svoje povijesti, ali način napretka nije da lažeš o tome i to skrivaš, nego da se suočiš i budeš siguran da si napravio sve da se takve stvari više ne mogu ponoviti”.

‘Milanovićev argument bazično je točan’

Osvrnula se i na nikad žešći sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Koliko je takav odnos dvojice čelnika problem za funkcioniranje države?

Pusić smatra da, s obzirom na nesrazmjer njihovih ovlasti, u funkcioniranju nije prevelika kriza.





“Puno veći problem što se šalje u hrvatsku politiku, ali i familiju, poruka koja nije dobra – da je to normalan način funkcioniranja, komuniciranja. To nije dobro i tu bi se trebali malo spustiti i smiriti, što se načina tiče. Što se teme tiče, mislim da mnogim ljudima nije razumljivo zašto je to tako žestoko, a vezano je na inicijativu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Oni su bili izručeni Njemačkoj, tamo su osuđeni pa vraćeni u Hrvatsku na odsluženje kazne. To je nešto oko čega je današnji predsjednik Milanović, tada premijer, bio vrlo žestoko protiv, s argumentacijom koja po mom mišljenju drži vodu, a to je da nema zemlje na svijetu koja izručuje svoje špijune. Sad kad je ova inicijativa naišla na takvu reakciju Vlade, to je po mom mišljenju razlog za žestinu reakcija predsjednika. To ne opravdava neke riječi, neke od izraza, osobnih napada koji, ako išta, po mom mišljenju, slabe njegov argument koji je bazično točan”, rekla je Pusić.