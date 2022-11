STANOVNICI ČILEA U STRAHU: U noćnim satima iz postelja ih probudio snažan potres

Potres magnitude 5,5 u utorak je pogodio Antofagastu u Čileu, objavio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je bio na dubini od 140 kilometara, nekih 22 kilometra od Calame, objavio je EMSC.

Čile je inače pogodio najsnažniji potres koji je ikad uzdrmao Zemlju, a koji je bio 9,5 stupnjeva po Richteru.

A magnitude 5.3 earthquake took place 15km WNW of Calama, Chile at 02:37 UTC (5 minutes ago). It’s depth was 110km and was reported by GUC. #earthquake #earthquakes #Calama #Chile pic.twitter.com/TEfuiEID1r

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) November 2, 2022