Stanovi, kuće, vikendica, jahta i dionice: Šuicu godinama proglašavaju najbogatijom HDZ-ovkom

Autor: Iva Međugorac

Bivša dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuica godinama je na glasu kao jedna od najutjecajnijih HDZ-ovki koja je u političkom kontekstu gledano preživjela sve svoje stranačke šefove počevši od Ive Sanadera, pa sve do Jadranke Kosor, Tomislava Karamarka i na koncu premijera Andreja Plenkovića s kojim ima posebno prisan odnos.

Takva prisnost zapravo i ne iznenađuje kada se zna da se imućna Šuica u Plenkovićevom premijerskom mandatu uspjela pozicionirati i kao jedna od vodećih europskih političarki pa u skladu s time djeluje kao potpredsjednica Europske komisije, s tim da u HDZ-u već sada naglašavaju da se očekuje kako će Šuica i nakon lipanjskih europskih izbora nastaviti graditi svoju karijeru u Bruxellesu.

Kada je o karijeri Dubravke Šuice riječ valja podsjetiti da je ona prije ulaska u politiku radila kao profesorica u dubrovačkim srednjim i osnovnim školama gdje je predavala engleski i njemački jezik, no to razdoblje odavno je iza nje. Šuica je odavno izgradila svoju karijeru u političkim vodama, a svo to vrijeme uz nju je bio tajanstveni suprug Stjepo umirovljeni pomorski kapetan kojega je upoznala na vjenčanju zajedničkih prijatelja.

O suprugu se progovaralo samo u kontekstu imovine

Par je u braku dobio kćer Mirtu koja je po zanimanju odvjetnica, ali ni ona se baš poput Šuičinog supruga nikada nije previše izlagala u medijskom prostoru u kojemu je i sama Šuica najviše pažnje privukla kada je 2013.godine po prvi put izabrana za zastupnicu u Europskom parlamentu. I godinu dana kasnije na izborima održanima 2014.godine Šuica je obranila svoj status europarlamentarne zastupnice, a zatim se odlučila kandidirati za potpredsjednicu Europske komisije.

U to su se doba domaći mediji ponajviše bavili dokumentom objavljenim na službenim stranicama EK. Radilo se zapravo o izjavi o financijskim interesima, što je dokument nalik našim imovinskim karticama, a pažnju su privukle dionice i brojne nekretnine koje Šuica posjeduje u svojem Dubrovniku. Prema onome što se tada pisalo većina imovine obitelji Šuica glasi na njenog supruga umirovljenog zapovjednika broda Stijepu koji je spominjan i kao jedini vlasnik tvrde Dube za iznajmljivanje brodica, jahti, turizam i usluge u Dubrovniku koja doduše prema pisanju Direktno.hr-a u periodu od 2014.do 2018.godine nije ostvarivala gotovo nikakve prihode.

Bilo kako bilo, na popisu imovine obitelji Šuica spominjana je obiteljska kuća u Dubrovniku, stan u Zagrebu, vikendica na Blidinju u susjednoj BiH kao i suprugovo suvlasništvo nad kućom na Pelješcu koju je naslijedio od roditelja. Zastupnica je tada navedena kao vlasnica 69 dionica tvrtke Atlantska plovidba čija je procijenjena vrijednost premašivala 4 tisuće eura, spominjale su se tu i dionice Hrvatskog telekoma koje su prije par godina vrijedile više od 1.300 eura, a na popisu imovine ukazala se još jedna obiteljska kuća u Cavtatu koja je također naslijeđena od roditelja.

Imovina i na meti istraga

Porijeklo Šuičine imovine davne 2011.godine istraživao je Uskok, a mediji su pisali kako se na popisu usred istrage trebao naći i jedan luksuzni stan u Dubrovniku kojeg je gradila zagrebačka Ingra. Šuica je pak tada tvrdila kako je od toga stana odustala, ali je iste godine njena obitelj od Ingre u Zagrebu kupila drugi stan plaćen u gotovini. Na N1 televiziji izvještavalo se kako se radi o nekretnini koja se nalazi na luksuznoj lokaciji u glavnom gradu, a onda je u medije procurio podatak da obitelj Šuica u zagrebačkoj Vlaškoj ulici posjeduje stan koji je ranije spominjan u imovinskoj kartici zastupnice. Radilo se o trosobnom stanu na drugom katu od 80-tak kvadrata kupljenom koncem 2010.godinee, a iz zemljišnika se dalo zaključiti da stan nije kupljen na kredit te da glasi na gospodina Šuciu.









Taj stan spominjan je u imovinskoj kartici Šuice koju je podnijela tijekom kandidature za potpredsjednicu EK, a spominjan je i u imovinskoj kartici koju je podnijela 2012.godine kao zastupnica u Saboru. Predstavnike medija zaintrigiralo je i to što je Šuica koncem 2011.godine od Ingre u zagrebačkoj ulici Ljudevita Posavskog kupila još jedan stan koji se u njenoj imovinskoj kartici nikada nije ni pojavio, pošto ga je kupila njihova kći Mirta koja je u to doba imala 29 godina. Radilo se o četverosobnom stanu od 92 m2 koji je također kupljen bez kredita, odnosno u gotovini, iako mu je približna vrijednost iznosila oko dva milijuna eura.









Mada Šuica nikada nije niti bila dužna prijaviti imovinu svoje kćeri u svoju imovinsku karticu, ono što je predstavnicima medija privuklo pažnju jest što se ta kupovina odvijala u vrijeme kada se nad Šuicom provodio porezni nadzor prilikom kojega su se provjeravali njeni, prihodi njenog supruga, ali i kćeri. “Na zahtjev USKOK-a, Porezna uprava provjerila je njezine prihode, ušteđevine i imovinu te joj nakon toga ‘razrezala’ ukupni porez na 1,9 milijun kuna, no bivša se gradonačelnica na ta rješenja žalila”, pisao je svojevremeno lokalni Dubrovački vjesnik naglašavajući da je Uskokove istražitelje interesiralo kako je nastala razlika od navodno gotovo dva i pol milijuna eura između prihoda i vrijednosti imovine.

Tom se prilikom u fokusu našla vikendica na Blidinju procijenjena na oko dva i pol milijuna kuna kao i stan u Lapadskim dvorima vrijedan oko dva milijuna kuha te jahta procjenjivana na oko 300 tisuća eura. Iako se dugo polemiziralo o imovinu Dubravke Šuice i njene obitelji zbog čega je se proglašavalo najimućnijom HDZ-ovkom iz današnje perspektive gledano moglo bi se reći da po tom pitanju protiv nje ipak nikada nije pokrenuta niti jedna konkretnija istraga pa se može reći kako je unatoč svemu Šuica karijeru izgradila bez afera.