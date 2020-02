STANKOVIĆ POKUŠAO SLOMITI BELJAKA: Ipak je otkrio je li mu zaista žao! Otkrio i tko je ‘šačica pijanaca’!

Autor: Dnevno

Kod Aleksandra Stankovića gostovao je predsjednik HSS-a i Krešo Beljak , a kako je sam voditelj rekao, glavni povod gostovanju je nedavna izjava na Tvitteru u kojoj je rekao da UDBA nije ubila dovoljno emigranata. Zbog svega organiziran je i prosvjed branitelja u Samoboru koji se održao prije njegova gostovanja u emisiji, a okupilo se više stotina ljudi. U emisiji je progovorio o tome što misli o svojim problematičnim istupima u javnosti putem društvenih mreža i je li mu žao zbog svega.

Stanković ga je odmah pitao što misli o prosvjedu a Beljak je pokušao djelovati kao da ga to ni najmanje ne uznemiruje: „Nisam nešto posebno impresioniran prosvjedom pogotovo znajući tko stoji iza toga i tko je organizirao autobuse.To je uvertira u predizbornu kampanju. Ljudi koji su to organizirali stranački su ljudi koji žele spriječiti neminovno, a to je da HDZ izgubi izbore.“

„Nije bilo nikakvih izgreda i to je njihovo pravo, stoga to pozdravljam. To su organizirali oni koji su u strahu od gubitka izbora. Boje se zakona o porijeklu imovine koji predlaže HSS i zato su neki sada u strahu“.

„Mi želimo da se provjeri porijeklo imovine i kako je tko došao do nje, zato neki sada rade sve ovo. Vrlo je jednostavno to provjeriti. Može se izračunati koliko ste zaradili tokom života i koliko ste naslijedili, pa neka se usporedi s onim što se posjeduje“, rekao je Beljak.

Stanković mu je replicirao da možemo biti skeptični da će se to ikada provesti budući da to nije provela, a mogla je, niti jedna vlada, a potom ga je upitao što misli o svom temperamentu budući da posljednja objava na Tvitteru nije jedini ispad koji je imao? Ovdje je Stanković i podsjetio na to da je dio branitelja uvrijeđen jer ih je nazvao šakom pijanaca.

„Ja sam aktivan na društvenim mrežama i dogode se ovakvi incidenti zbog kojih je meni žao. Ja sam Hrvatski branitelj koji se nikada nije pokušao okoristiti tim statusom, a ovi koji sada prosvjeduju i koji se predstavljaju kao glasnogovornici svih branitelja jesu“ rekao je Beljak pokušavši izbjeći izravan odgovor, na što mu je Stanković rekao ponovno rekao da mu ovo nije prvi put da je izazvao incident i bio grub prema ljudima, osobito kad se uzme u obzir da to nije rečeno u afektu, u živom razgovoru već je sjedio pred tipkovnicom. „ Zašto se ne možete kontrolirati“, upitao je Stanković?

„Ja sam temperamentna osoba i lako se isprovociram. Nisam zlonamjerna osoba i nikoga ne mrzim. Protiv sam bilo kakvog nasilja i mislim da se ti ispadi mogu sažeti u poslovici: „Pas koji laje ne grize“. S obzirom na to smatram da ovakav skup branitelja protiv mržnje nije potreban. Bavim se politikom i to je sve normalno u političkoj utakmici.

„Nazivate li i ovaj skup šačicom pijanaca kao što ste nazvali svojedobno i šator u Savskoj 66“, uporan je bio Stanković?

„Ja nisam branitelje nazvao šakom pijanaca. Ja sam samo prozvao one koji privatiziraju domoljublje“. Jeste li pretjerali brzo je pitao Stanković ,a Beljak je potvrdio da je možda i pretjerao, ali i dalje smatra da ga se može ispričati s obzirom na to tko je organizirao oba prosvjeda.

Jeste li postali uteg SDP-u zbog svega ovoga?

Ne razumijem? Mišljenje onih koji ne glasaju za SDP i HSS…

Trebat će vam više glasova za pobjedu, morat će te prikupiti i glasove centra, rekao je Stanković, ali Beljak smatra da je izbore moguće dobiti kada se oporba okupi

Problem je jedino kad imate puno malih stranaka onda je puno apetita, ali smatram da se možemo skupiti i ostaviti stranačka ega sa strane da se preuzme odgovornost za državu da ne kažem vlast.

Treba li SDSS biti u toj koaliciji?

„SDSS izlazi samostalno na izbore i oni vode svoju kampanju, dakle mislim da za time nema potrebe“, neodređeno je rekao Beljak.

Ima li Škoro kapaciteta postati treći politički put?

„Ja nikad nisam vjerovao u treći put. Očito postoji jedno 20% ljudi koji traže treći put.

Miroslav Škoro ne ulazi kao neki treći, centralni put kao što je to MOST učinio koji se dobro kamuflirao kao srednji put, a onda pokazao da je radikalna desnica kao što je sada Miroslav Škoro koji jedino može uzeti dio glasova HDZ-u, ali to je sve. Ne radi se o istom političkom bazenu kao na predsjedničkim izborima“.

Hoće li Plenković ostati na čelu stranke?

„Ja se nadam da hoće, predstavlja razum u toj stranci i predstavlja branu onom ortodoksnom konzervativnom djelu Hrvatske. Pa evo danas smo čuli da su oni pobijedili pobjednike drugog svjetskog rata. Ja se nadam da će Plenković ostati kao brana svemu tome.“

Što ćete učinti ako dođete na vlast?

„Zakon o porijeklu imovine je imperativ. Decentralizacija na lokalnoj razini. Ako sve bude centralizirano nema napretka za manje lokalne samoupravne jedinice. Ovise o centralnoj vlasti i ruke su im poprilično vezane“.

Zašto sada očekivati to, a nije se dogodilo za vrijeme koalicije?

„Možda zato što mene nije bilo“, našalio se Beljak

„Mi smo svjesni svih propusta tog mandata i ovaj put nećemo iznevjeriti povjerenje ljudi“

Većina ekonomskih analitičara koji promišljaju budućnost Hrvatske, slažu se da Hrvatska neće naprijed bez nekih velikih poteza kao što je reforma zdravstva. Gdje su ti bolni rezovi koje Vlada može napraviti?

„Ne moramo ići u bolne rezove, Hrvatskoj treba reda“

„Kako to mislite? Zdravstvo je pre opterećeno dugovima, sustav grca“, prekinuo ga je Stanković, a Beljak je izrazio bojazan da bolni rezovi znače privatizaciju zdravstva što nikako ne može prihvatiti. Smatra da je sustav prije 1990. bio odličan i da bismo trebali vratiti upravo to. Tada su skandinavci dolazili učiti od nas.

Također zalaže se porezno rasterećenje obrtnika i malih poduzetnika, a zalaže se za maksimalno oporezivanje onih koji imaju iznimno velike prihode i u tu vidi banke i druge. Kaže da je to učinjeno u Samoboru gdje je on gradonačelnik što je dovelo do toga da u Samoboru nije bilo otkaza. Protiv je poreza na nekretnine. Kada je Stanković pitao radi li se o tome da se uzme bogatima i da siromašnim, Beljak je poručio da ne vidi drugi način.

Hoće li sankcionirati ljude koji pozivaju na vašu smjenu?

„Sjetili su se baš sada u predizbornoj godini. Ja se kao predsjednik nisam promijenio puno, a tek sada gledamo ovu pobunu i mislim da možemo govoriti o licemjerstvu.“

„Stranku sam dočekao devastiranu, 6 godina smo bili na krajnjim marginama politike. Stranka je prodisala i finacijski. Vratili smo 6 milijuna kuna dugova i povećali potporu. Smatram da statistike koje govore loše o meni ne znače ništa. Ni Milanović po anketama nije trebao pobijediti Kolindu, pa ipak je“.

Ima li što sporno oko vaše imovine?

Pa bio bih lud da predlažem taj zakon, a da sam imam problem s imovinom

Jeste li dobri s Miloradom Pupovcem? Rekli ste prije nekog vremena da vjerujete u bratstvo i jedinstvo srpskog i hrvatskog naroda.

„Nisam s njim u zavadi, ali nismo ni bliski. Mislim da normalni ljudi u Hrvatskoj i Srbiji ne mrze nikoga, a jedna manjina potencira konstantan sukob. Mislim da ćemo jednog dana imati dobar odnos sa svim susjedima. Trebamo razgovarati o ekonomiji i prosperitetu koji suradnja sa susjedima može donijeti.“

Prijatelj ste s Milijanom Brkićem.

„Mi se znamo iz srednje škole, ista smo generacija, dali smo sad neki prijatelji ili nismo…“ Kakav je bio u školi?, upitao je Stanković? „Bio je jedan od najboljih učenika u generaciji, mislim da ga danas prati jedna drugačija slika nego što on to zaista jest“, rekao je Beljak o svojem kolegi.

Što mislite o ljudima iz HOS-a i svemu što govore o vama? Jeste li polagali HOS-ovu zakletvu?

„Neću se spuštati na to razinu .Nisam polagao zakletvu. To je bila 91. nisu sve stvari bile po pravilu.“

Je li HOS ustaška postrojba?

Tuđman je rekao da dok god postoji paravojska koja veliča ustaški režim Hrvatska neće postati priznata

Što ste išli u HOS, a ne u regularnu vojsku?

„Tada se to nije gledalo tako politički“, rekao je Beljak međuostalim.