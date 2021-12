STANKOVIĆ NA SRPSKOJ TELEVIZIJI OSUO PALJBU PO MILANOVIĆU! Pale teške riječi: ‘Sram me, on govori strahovito puno i lupeta, izjava o obitelji Zec je bešćutna’

Urednik i voditelj poznate HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, gostovao je srpskoj emisiji ‘Među nama’ na televiziji Nova S gdje je, između ostalog, poručio kako se srami postupaka i izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Rekao je između ostalog da je predsjednikova izjava o Aleksandri Zec bešćutna.

Voditeljica mu je rekla kako joj je zanimljiva politička situacija u Hrvatskoj, gdje se premijer i predsjednik slobodno prepucavaju, jer toga u Srbiji nema, na što se Stanković nasmijao. Pitala ga je o otkazivanju posjeta Milanovića BiH zbog “sigurnosnih razloga”.

“Predsjednik grozno lupeta”

“Kod nas nije, što se odnosa predsjednika i premijera tiče, to tako zanimljivo. To sve, 95 posto toga što govori, a on toliko puno govori i daje informacija, toliko puno daje objekcija na račun ljudi, toliko se upušta u nepotrebne rasprave, meni je to postalo naporno i dosadno. On devalvira sve što kaže jer govori strahovito puno i lupeta. Što se BiH tiče, sam si je zatvorio vrata, izjavama da ‘ljudi nemaju ‘leba da jedu’, svojim, ponovit ću, groznim lupetanjem o Srebrenici, svojim odnosom prema BiH gdje se postavlja kao zaštitnik samo jednog naroda a ne vodi računa o druga dva naroda, gdje hrvatski narod mora i dalje ostati živjeti i kad Milanović ne bude predsjednik. Ti će ljudi ostati tamo, trebaju živjeti s komšijama, Bošnjacima i Srbima, on tamo neće živjeti. Njemu je lagodno živjeti na brdu ponad Zagreba, Pantovčaku, u – kako ih mi zovemo – ogromnim predsjedničkim dvorima. Lako mu je ne voditi računa hoće li nekog povrijediti. Ponaša se hirovito, mislim da on tamo u BiH nije dobrodošao. Bi li mu se nešto tamo dogodilo, nemam pojma, ali svojim odnosom prema BiH stvorio je tenzije, nepoželjan je gost i možda je bolje da nije otišao”. rekao je Stanković.

Prijateljstvo s Dodikom

Odgovorio je i na pitanje što misli u “uvjetnom” prijateljstvu Zorana Milanovića i Milorada Dodika.

“Znam ga i privatno, vrlo simpatičan čovjek, ali Branislav Nušić odavno je osmislio izraz za takve ljude, da su to pokondireni ljudi. Bio je pokondiren dijelom i dok je bio premijer, sada se potpuno pokondirio. Njegov odnos s Dodikom, ne mogu reći da mi je nejasan. Našao je saveznika u Dodiku koji će pokušati spriječiti majoriziranje Hrvata u BiH koje ‘btw’ postoji. Kada je Komšić bio gost u Zagrebu u mojoj emisiji, bilo je žestoko, neki me kolege više ne žele pozdraviti na ulici. Hrvati bi trebali imati svog predstavnika, ali ne Komšića, no to opet nije razlog da Hrvatska u radnjama hrvatskog predsjednika poštuje u liku i djelu Dodika jer on provocira vlasti u BiH. Ponekad, ali vrlo rijetko, s pravom, a više-manje da bi dobio ustupke i, neću reći priključio se, ali približio Beogradu. Ta politika meni bi bila jasna kada bi Milanović bio žestoki desničar, što on trenutno jest, ali ne bi trebao biti ni desničar niti ljevičar nego štititi hrvatske interese, a to nije da se ovako ponaša i da ima taj topao bratski odnos s Dodikom”, kazao je autor HRT-ove emisije.

Obitelj Zec

Prokomentirao je i predsjednikove izjave o ubojstvu Aleksandre Zec i njezine obitelji.

“Mene kao građanina je sram što imam predsjednika koji o toj temi tako žestoko lupeta. O toj temi se ne razgovara ako nemaš ništa pametno reći. Obitelj je svirepo ubijena, radi se o maloj djeci, njegova izjava govori o bešćutnom čovjeku koji nema nimalo pijeteta prema toj obitelji. Milanović privatno nije takav, ali kao predsjednik se ponaša grozno, bolje da je šutio. Pitanje je postavljeno u kontekstu davanja imena ulice po toj obitelji. Time je bilo inicirano, on je odgovorio, “šta još treba!?”. Mogao je reći da ne treba biti nazvana ulica, a ovo je krajnje bešćutno i sramotno”, zaključio je.









Cijelu emisiju pogledajte na YouTubeu: