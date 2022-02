STANKOVIĆ IZREŠETAO GRBINA, NEUGODNO MU JE! Vratio bi Tita i odriče se novca koji je uzeo: Voditelj ga odmah sasjekao, ‘zašto ste nam lagali?’

Autor: N.K

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin gostovao je u emisiji HRT-a, Nedjeljom u 2.

“Objasnit će sporno korištenje saborskih povlastica, reći što misli o vladinim reformskim potezima te najaviti hoće li SDP i Možemo! skupa u predizbornu koaliciju”, najavili su HRT-ovci prije emisije.

Stanković je održao obećanje i postavljao mu je neugodna pitanja. Posebnih problema je Grbin imao kada ga je Stanković pitao zašto je i dalje prijavljen u Puli kada mu je kompletan život u Zagrebu.

Podsjetimo, uzeo je oko 94 tisuća kuna na ime odvojenog života, a on tvrdi da je neopravdano uzeo 54 te da će toliko vratiti.

Rekao je i kako želi biti premijer.

Vratit će novac koji je uzeo

“Nije bilo lijepo čitati sve te napise, ali ja sam javna osoba i nemam pravo pobjeći od odgovaranja na ta pitanja”, rekao je Grbin.

“Naknadu o kojoj govorimo prima nešto više od 80 zastupnika i isplaćuje se na temelju zakona. Ja sam se te naknade odrekao sam te naknade i prije nego što se počelo pričati o tome. Ja znam da u ovom trenutku kao političar moram inzistirati da se ovo pitanje uredi i da ne bude nikakvih dvojbi. SDP je ukidao povlaštene garaže i mirovine. Mi smo već pokrenuli inicijativu da se to promijeni”, rekao je Grbin.

Stanković mu je ukazao da je dobar niz godina uzimao tu naknadu i da to liči na naknadnu pamet. “Zašto vam je tako dugo trebalo da shvatite da je to greška?”









Grbin je odgovorio da mu je jasno da mu taj novac ne pripada, ali da ga nije stekao nezakonito i da će ga zato dati u dobrotvorne svrhe, a ne u proračun.

“Je li paradoks da ne znate gdje živite, a želite biti premijer?”, pitao je Stanković.

Grbin na pitanje zašto se ne prijavi u Zagreb budući da mu je život tamo: “Zar svi moraju biti iz Zagreba?”

“Živim u Hrvatskoj, to znam, to svi znamo. Kada kažem da ne znam gdje živim mislim na to da živim na relaciji Pula Zagreb. Moje prebivalište je u Puli. Zbog mandata sam u Zagrebu”, rekao je Grbin.

“Stanković ga je upozorio da ispunjava sve pretpostavke da ima prebivalište u Zagrebu, a ne u Puli, zašto se ne prijavite u Zagreb?, pitao je Stanković.









“Zato jer sam političar iz Pule. Zar svi moraju biti iz Zagreba?”, rekao je Grbin.

“Kako da predstavljam svoj kraj, ako nisam s njime vezan”, rekao je šef SDP-a, pa nastavio. “I drugi gradovi imaju pravo na predstavljanje”, rekao je Grbin Stankoviću koji mu je rekao da njegov kompletan život u Zagrebu.

Stanković ga je žestoko pritisnuo

“Jeste li prevarili javnost? Piše da živite u Puli, a zapravo živite u Zagrebu”, pitao je Stanković.

“Ja ne želim i neću prebaciti svoje prebivalište. Moguće da se vratim tamo”, rekao je Grbin i dodao kako ne želi da mu to itko dira.

Stanković je upozorio da je de facto priznao da ne živi u Puli, ali Grbin je odbijao izričito reći. Voditelj ga je prozvao da je uhvaćen s prstima u pekmezu.

Razgovor je nastavljen u smjeru uhićenja Darka Horvata i izjave premijera Andreja Plenkovića.

Stanković ga je pitao je li sada za to da se smjeni glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek budući da je do nedavno upravo to tražio.

Grbin je rekao kako i dalje stoji iza toga da je Zlata Hrvoj Šipek pogriješila u slučaju Žalac i afere software.

Koalicija s Mostom? “Vrata ne smiju biti zatvorena”

Na pitanje o Mostu i mogućoj koaliciji s njima, Grbin odgovara:

“Ono što je bitno kada govorimo o suradnji. Treba razlikovati neke stvari. Parlamentarna suradnja koja okuplja ljude, bez obzira na ideološki background, je nužna. Postoje situacije kada svi moramo zajedno raditi. Teško mi je ipak zamisliti kako bismo funkcionirali kada ne bismo dobili podrški primjerice za građanski odgoj. Teško bismo pronašli suglasje. Ipak, vrata ne smiju nikada biti u potpunosti zatvorena. Moramo se dogovoriti oko funkcioniranja hrvatskog sustava”, rekao je Grbin.

Ukidanje covid potvrda?

“Covid potvrde su imale svoju svrhu, ali način na koji su uvedene u Hrvatskoj, nisu. Umjesto da su ispunile svrhu i da se dio ljudi potakne na cijepljenje, one su izazvale samo revolt. Mi danas evidentno idemo prema poboljšanju situacije. Ali nemojmo se zavaravati. Imali smo velik broj mrtvih u proteklom tjednu. U ovom trenutku mislim da covid potvrde na ovaj način na koji su uvedene stvaraju tenziju i štetu. Ne ispunjavanju svoju svrhu”, rekao je Grbin.