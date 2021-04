STAMBENO ZBRINJAVANJE POŠLO PO KRIVU: Načelnik općine našao se na listi prioriteta, a imovinska kartica puna vlasništva

Autor: M.V.

Na popisu prvenstva za 2021. godinu, prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima našao se i načelnik općine Donji Lapac, Ilija Obradović (SDSS), javlja 24 sata. Načelnik pak u svojoj imovinskoj kartici ima upisanu kuću s okućnicom od 110 kvadrata te čak vlasništvo nad nekoliko livada i površina. Osim toga, vlasnik je i OPG-a uz pomoć kojeg ostvaruje i 170 tisuća kuna državnih poticaja, a svakog mjeseca ostvaruje i načelničku plaću od 8018 kuna dok i kartici stoji i kako ostvaruje 15.336 kuna godišnjih prihoda od drugog dohotka.

Upitno je nadalje zašto je Obradović je na listi prvenstva općine u kojoj ne živi, našao se naime na onoj Plitvičkih jezera. On govori kako je tada, a govori da je zahtjev podnio 2010. godine, imao ambiciju prelaska u Korenicu i mogućeg bavljenja turizmom, no ipak se odlučio na poljoprivredu.

Govori kako se od tada i oženio, dobio dijete, sestre s kojima je do tada živio odselile su se, a onda je i kupio kuću sa suprugom. Ipak, jasno mu je da je trebao zatvoriti sam zahtjev, no on to nije učinio.

Birokratska greška

“To je moja greška od prošle godine. Kad ured formira listu prvenstva, traži ugovore i onda se provjerava imate li vlasništvo ili ne. Prošle godine su mi rekli da sam na listi u Korenici. Ja nisam imao pojma, mislio sam da sam zatvorio to, mislio sam da je završena priča, nisam ni sanjao da sam u proceduri, od 2014. se nisam time bavio”, rekao je.

“Rekao sam im usmeno. Istina je da formalno pravo na zbrinjavanje nemam jer imam kuću na sebi. Ja sam trebao zatražiti odustajanje. To je moj propust, moram ovih dana otići u ured u Gospić da potpišem izjavu o odustajanju”, zaključuje.