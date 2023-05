‘STALO MU JE DO DEČKI I CURA S KOJIMA SE VIĐA PO HRVATSKOJ!’ Puhovski opleo po predsjedniku: ‘Je li ikad rekao nešto protiv Kaptola i Kremlja?

Autor: Dnevno.hr/ F.A.

Žarko Puhovski, politički analitičar koji je dao svoje mišljenje u intervjuu za N1 televiziju, smatra da je Predsjednik hrvatske, Zoran Milanović ipak trebao ići na krunidbu princa Charlesa, bez obzira na to što mu se službeni avion pokvario.

Prema njegovu mišljenju, ako su predsjednici triju zemalja mogli ići komercijalnim letovima, mogao je i sam Milanović.

“No Milanović je po mom sudu trebao ići zbog mogućnosti za kontakte, sad se čini da mu nije stalo do kontakata. Stalo mu je do dečki i cura s kojima se viđa po Hrvatskoj. Sada je za male pare mogao sresti pet-šest šefova država, o nekim stvarima porazgovarati i srediti neke nesuglasice. Nije mu toliko stalo, barem ne da bi sjedio u avionu kao normalni ljudi”, izjavio je Puhovski.





“On zagađuje javni prostor”

“Smatraju ga osobom koja je outspoken, kaže sve što misli. Koliko je to istina treba kontrolirati. Je li ikad rekao nešto protiv dva “K” – Kaptola i Kremlja? Bit će i to možda jednog dana dok se dovoljno naljuti. Njemu dobro ide, ne možete demokratski izabranom političaru prigovarati da radi što mu dobro ide iako ja zaista mislim da zagađuje javni prostor. Ali nisam objektivan jer sam jedan od tih objekata. Ali stvarno to mislim i istovremeno mu odlično ide. Staro pravilo i psihologa je da se ljudi ne mijenjaju dok ne dožive neuspjeh. On je doživio samo uspjeh, zašto bi se mijenjao”, dodao je analitičar.

Ipak, Milanoviću popularnost i dalje raste.

“Oporba je u njegovoj sjeni i sama će se morati migoljiti da ga iskoristi. Ne vjerujem da bilo tko iz oporbe ima mogućnost utjecati na Milanovića jer on sam kad izgovori rečenicu ne zna kako će ona završiti, kamoli da s nekime o tome razgovara. Oni će se morati migoljiti da iskoriste njegovo sunce. HDZ ga sigurno ne može iskoristi. Kao problem se pojavljuje da ljevica, odnosno SDP ne odustaje od njega, a desnica ga sve više koristi i to će dovesti do kaotične situacije pred izbore i neće se znati tko je na čijoj strani, gdje je on, čiji su oni”, kaže Puhovski.