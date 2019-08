ŠTAKORSKI PROTUUSTAVNI KLUB! Stručnjak za Dnevno: Što se doista krije iza transfera Opačić i Varge?

Autor: Dnevno

Milanka Opačić i Siniša Varga, bivši Milanovićevi ljudi, do nedavno nezavisni, sada su dio Bandićeve stranke. Varga je nagradu već dobio u obliku pozicije u predsjednika Upravnog vijeća Hitne pomoći grada Zagreba, a što će dobiti Milanka Opaćić tek treba vidjeti. Ovo političko doigrivanjae komentirao nam je Slaven Letica.

“Ne treba uopće sumnjati da se izvorna volja građana iznevjerila i bez sumnje se može reći da se formira taj jedan štakorski klub u koji može ući svatko, to je možda i protuustavno.

Milanka Opačić je u vrijeme Milanovića bila ministrica i potpredsjednica vlade, a Siniša Varga bio je ministar i u vrhu predsjedništva stranke, a sve to odvilo se pod Milanovićemom dirigentskom palicom, što upućuje na to da je Milanović poprilično krivo birao svoj kadar. Iako su sada njegovi nekadašnji suradnici u koaliciji s HDZ-om, Letica smatra da to ipak nema veze s Milanovićevom kampanjom i da se to nebi trebalo odraziti na njegove rezultate.

Ako Bandićeva konačna akvizicija Opačić i Varge u svoju stranku ima veze s parlamentarnim izborima onda bi se ta njihova nova veza mogla Bandiću obiti u glavu. “Bandić je dosad na parlamentarnim izborima prolazio dosta loše. Svaki njegov izlet izvan zagreba na nacionalnu razinu, završio je manje ili više katastrofom i izrazito loše. Njegovo biračko tijelo ne može ga zamisliti nikako drugačije nego kao gradonačelnika. On je određen tom funkcijom i iz tog okvira se nikako ne može izvući. Milanka Opačić i Varga cijeloj toj situaciji neće nikako pomoći. “

“Parlamentarni izbori su ipak na dugom štapu, što znači da će predsjednički izbori odrediti startne pozicije , kao u formuli 1. Ne može se isključiti niti to da ako Miroslav Škoro pobijedi, da osnuje svoju stranku, a to je inače opći trend u zapadnoj Europi. Macron je tako stvorio vlastitu stranku i ima puno takvih primjera. Ako Miroslav Škoro pobijedi na izborima i uz to želi potporu u parlamentu, mogao bi osnovati vlastitu stranku. On za neke svoje ideje ipak treba ozbiljnu parlamentarnu većinu. Prema tome na valu uspjeha, to bi mu bio najlakši put da realizira neka predizborna obećanja. Takva stranka osniva se na neki način sama od sebe. Karizma pojedinca prirodno okuplja istomišljenike koji prepoznaju potencijal osobe da okuplja.

U smilu toga, Škoro ne računa direktno na birače HDZ-a, nego na širu potporu Suverenističke desnice , pa i centra. Da bi pobijedio u drugom krugu, trebat će mu glasovi centra, ali i malo ljevijeg biračkog tijela, bez toga neće moći, zaključuje Letica.”