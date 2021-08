ŠTO SE DOGAĐA U ROMSKOM NASELJU PARAG? ‘U zadnje vrijeme nabavlja se sve više oružja, Romi su i sami zvali policiju. Ne treba nam to, pa nije rat!’

Autor: M.P.

U sinoćnjoj pucnjavi u naselju Parag u Međimurju, jednom od najvećih romskih naselja u Hrvatskoj, ubijena je jedna žena, a pet osoba je ozlijeđeno, među njima i dvoje djece od kojih jedna djevojčica ima prostrijelnu ranu.

Svi ozlijeđeni zbrinuti su u bolnici u Čakovcu, a kako je izvijestio ravnatelj bolnice Igor Šegović, uslijed teških ozljeda povezanih s pucnjavom preminula je ženska osoba koja je 62. godište, četiri osobe su zaprimljene na kirurški odjel, jedna od njih je van životne opasnosti, a trenutno se te tri osobe nalaze na respiratoru.

Policija provodi istragu, umiruju ljude da je situacija u naselju sada osigurana, privedene su tri osobe koje se dovode u vezu s obračunom, a više informacija o nemilom događaju dat će tijekom dana.

No, ono što mnoge zabrinjava je informacija da su mještani okolnih naselja često upozoravali i prijavljivali rafalne paljbe koje su odjekivale iz ovog romskog naselja, a policija je u nekoliko navrata ljudima oduzela nezakonito vatreno oružje.

Kako doznajemo iz razgovora s predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurju, Matjašem Oršušom, svi u naselju su šokirani.

“Tu sam u Paragu, svi su potreseni. Radi se o svađama među susjedima. Taj počinitelj je uzeo vatreno oružje. Žao mi je što se to dogodilo, cijela romska zajednica je u šoku. Ljudi se ne usude pričati o tome što je bilo. Kako čujem po pričama, navodno je maloljetnik povod svađe, no on nije pucao. Strašno je to”, kaže nam Oršuš.

Dodaje, teško je svim Romima, a sad posebno strahuju od daljnjih osuda i diskriminacije.

Romi su počeli nabavljati oružje pa legitimno izabrani ljudi u naselju nemaju toliku moć

Kako saznajemo iz izvora upoznatih sa situacijom u naselju Parag, a koji su nas zamolili da ostanu anonimni, pucnjava se u naselju često mogla čuti.









“Romi su to prijavljivali policiji, no policija od prijavitelja traži da točno pokaže počinitelja, no nisu ih mogli naći”, tvrdi i dodaje da oružja u naselju do prije nekoliko godina nije bilo.

“Nije ga bilo ni za vrijeme rata, neki Romi su sada lagano počeli nabavljati oružje pa legitimno izabrani ljudi u naselju nemaju toliku moć. Ovi s oružjem su jači. Tako dolazi do ovakvih stvari, to je veliko romsko naselje, to se događa i drugdje. Neka institucije rade svoj posao kako treba, lokalna samouprava također, to je najbitnije da se stvari počnu smirivati”, kaže nam sugovornik.

‘Ne treba nam to, nije rat!’

“Sada imate situaciju da se proziva cijela romska zajednica, proziva se i čelne ljude koji u romskom naselju žele mir. Tako je to. Neki pričaju da su ti pojedinci koji imaju oružje poznati policiji, a zašto se prema njima postupa, ne znam”, tvrdi i napominje da čelnici Roma apeliraju da svi koji imaju predaju oružje.

“To nam ne treba, rata nema. Ne trebaju nam ovakve tragedije, da nam žene i djeca stradavaju”, kaže.









Policija najavila izvanrednu pressicu

Poslali smo upit PU međimurskoj s molbom da nam odgovore koliko je incidenata u romskom naselju Parag zabilježeno u proteklo vrijeme, o kakvim se incidentima radilo te što je policija poduzela po tom pitanju, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

Također, policiju smo pitali i kako komentiraju navode da su im neki od počinitelja i vlasnika oružja poznati. Iz PU međimurske u međuvremenu javljaju da će danas u 13 sati načelnik Policijske uprave Ivan Sokač i voditelj Odsjeka za obradu kriminaliteta Službe kriminalističke policije, Zlatko Baranašić, održati izvanrednu konferenciju za medije gdje će prezentirati kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo „ubojstvo“, koje se dogodilo jučer, 24. kolovoza 2021. godine u Paragu.