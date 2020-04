SSSH povodom Praznika rada umjesto prosvjedne povorke organizira e-prosvjed putem platforme Zoom

Autor: dnevno

Epidemija korona-virusa ne dopušta održavanje tradicionalne sindikalne povorke i javnoga prosvjeda povodom Međunarodnog praznika rada. Stoga će Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) ove godine, po prvi puta u povijesti organizirati e-prosvjed putem platforme Zoom.

E-prosvjed održat će se 1. svibnja 2020. godine, pod sloganom „Radnicima hvala – ali prvo prava“, od 11,00 sati do 12,00 sati.

Ova kriza još je jednom pokazala vrijednost svih radnika za funkcioniranje društva i naš svakodnevni život. To se odnosi na zdravstvene radnike, ali i one koji su rijetko u fokusu javnosti, a bez čijeg se rada normalan život ne može odvijati, kao što su trgovci, čistači, skupljači otpada, policajci, vatrogasci, graditelji i drugi. Ne smijemo zaboraviti ni sve one radnike koji zbog epidemioloških mjera uopće ne mogu raditi, iako je i njihov doprinos našem životu značajan. Mnogi im ovih dana zahvaljuju, ali radnicima su prvo potrebna bolja prava – veće plaće, bolji uvjeti rada, uključujući i bolju zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, prava koja će se poštovati.

Kriza je jasno pokazala neodrživost postojećeg društveno-ekonomskog sustava. Još jednom će se ogroman javni novac potrošiti na sprečavanje kolapsa ekonomije. Radnici će podnijeti dvostruku žrtvu – na svojim plaćama i radnim mjestima, ali i kao porezni obveznici.

SSSH za Međunarodni praznik rada želi poslati poruku kako je ova kriza prilika da jasno kažemo da nema povratka na staro, nego da je vrijeme za novu paradigmu društvenog i ekonomskog razvoja. Ona mora biti socijalno pravednija, ali i napokon ozbiljno adresirati problem ekološke održivosti našeg planeta. Novi smjer društveno-ekonomskog razvoja mora biti temeljen na načelima ekonomske demokracije i socijalne pravednosti. Vodeći računa podjednako o ekonomskoj i socijalnoj dimenziji, javne politike moraju jačati solidarnost i socijalnu koheziju, te smanjivati siromaštvo i socijalnu nejednakost.

U virtualnom prosvjedu radnice će svjedočiti o utjecaju krize na njihov rad i radna mjesta, a vodstvo SSSH govorit će o našim zahtjevima i viziji rada i svijeta po mjeri čovjeka i budućnosti koja nas čeka kad najgori dio epidemije prođe. U prosvjedu će sudjelovati i udruge civilnoga društva koje će govoriti o drugim aspektima krize i rješenjima.

E-prosvjed prenosit ćemo i na Facebook stranici SSSH. SSSH poziva građane da se za sudjelovanje u prosvjedu registriraju preko poveznice: https://docs.google.com/forms/d/1tjJwJsoyaBjNJ2xmX9gGyeEmOP424XJxVZTBZ5b4GVg/viewform?fbclid=IwAR1jqSyq_d_cs5UB100xdwQEImu2GBZ4vYjNBGENugUHJmYz_Z0immQ6gkU&edit_requested=true) te posvjedoče o uvjetima u kojima rade i daju podršku našim zahtjevima za promjenom paradigme, za izgradnjom svijeta i rada po mjeri čovjeka. Po registraciji, dan prije prosvjeda građani će dobiti upute za uključenje u sastanak odnosno prosvjed.