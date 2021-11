SRUŠIO SE NEBODER U LAGOSU, STRAHUJE SE DA SU LJUDI OSTALI ZAROBLJENI! ‘Mislio sam da je potres kad sam izjurio iz stana’

Strahuje se da će mnogi ljudi biti zarobljeni nakon što se u ponedjeljak srušila zgrada od 21. kata u Lagosu u Nigeriji, piše CNN.

Zgrada se nalazi u bogatoj gradskoj četvrti Ikoyi, poznatoj kao gradilište za luksuzne stanove.

Ne zna se koliko je ljudi bilo u zgradi kada je pala.

“Mislio sam da je potres kad sam izjurio iz svog stana nešto poslije 15 sati. Osjetio sam da se zgrada pomiče i znao sam da nešto nije u redu”, rekao je za CNN Olu Apata, obližnji stanovnik i predsjednik Nigerijske odvjetničke komore.

Apata je rekao da se zgrada gradila posljednje dvije godine i da je investitor bio na sastanku s potencijalnim kupcima ranije u ponedjeljak.

