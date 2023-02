SRUŠEN DRON U MOSKOVSKOJ OBLASTI! ‘Ovo je napad na civilnu infrastrukturu’, stigao odgovor iz Kijeva: ‘Putina će biti strah pojaviti se u javnosti’

U blizini plinske distribucijske postaje u blizini grada Kolomne, 110 km jugoistočno od Moskve, oboren je dron, izvijestila je ruska državna novinska agencija Ria Novosti pozivajući se na lokalne hitne službe.

Guverner te ruske regije Andrej Vorobjov izjavio je kako je dron najvjerojatnije bio namijenjen napadu na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

“Nije bilo štete na infrastrukturi niti je bilo žrtava”, rekao je Vorobjev.

Na društvenoj mreži Telegram su se u povodu tog događaja pojavila izvješća da je riječ o ukrajinskom dronu.

Russian media report that an unknown drone was shot down near a Gazprom object in Moscow region.

It is more than 500 km away from Russian border with Ukraine. Soon Putin might get very afraid to show himself in public as drones can reach far distances. pic.twitter.com/D3iEp0jyAu

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 28, 2023