‘Srpski svet’ je pobijedio, moćan Rus srušio kapitalca: ‘Moskva je poslala jasnu poruku’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Srbija je u nedjelju svoje rekla, poslala je poruku susjedstvu i svijetu.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić čije ime je nosila izborna lista vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) proglasio je osvajanje apsolutne većine na prijevremenim parlamentarnim izborima i najavio prednost SNS-a na izborima u Beogradu. Ivica Dačić, predsjednik SPS-a, rekao je nakon pristiglih informacija s terena da nije zadovoljan rezultatom na izborima i da bi trebalo potražiti novog čelnika SPS-a. Miroslav Aleksić pak, nositelj liste “Srbija protiv nasilja”, tvrdi da SNS u Beogradu nije pobijedio.

Podsjećamo, u Srbiji se u nedjelju birao novi parlament, lokalna vlast u 65 gradova i općina te skupština Vojvodine. Pravo glasa na 8.273 biračka mjesta imalo je 6.500.165 birača, koliko ih je bilo na dan 1. prosinca 2023. Oporba je, prema tamošnjim komentarima, doživjela veliki poraz, dok je Vučić potvrdio apsolutnu vladavinu svojih ljudi i svojega imena.

Ne miriše na dobro

Politički analitičar i komentator Davor Gjenero za naš je portal prokomentirao rezultate i spomenuo potencijalne posljedice jučerašnjih izbora.

“Izborni rezultat za mene nije iznenađenje. Jasno je da izbori nisu bili niti slobodni niti pošteni, ali to ne znači da oni glavninom ne održavaju stvarno stanje u društvenoj i političkoj areni Srbije. Srbija je danas takvo društvo koje je sklono autoritarnim i totalitarnim porecima, koje nije sklono europskoj integraciji, koje je fascinirano Putinovom političkom moći, koje je povučeno u taj autoritarni sindrom. U takvim uvjetima je bilo jasno da će Vučić pobijediti, a ono što se govori o nekakvim iznenađenjima opet nisu iznenađenja”, smatra Gjenero.

Objasnio je kako je došlo do poraza oporbenih snaga i što se dogodilo s Ivicom Dačićem:

“Nije čudno da je nakon kampanje u kojoj je Vučić maksimalno zaoštrio nacionalistički populizam došlo do toga da su ove stranke koje su po toj retorici daleko ispod njega ostale ispod praga.









Nije iznenađenje ni da je potonuo Dačić, pogotovo nakon što je Moskva posredstvom drugog najmoćnijeg čovjeka u Putinovom režimu Nikolaija Petruševa poslala jasnu poruku da više taj osigurač ruskog utjecaja Dačić nije potreban nego da Moskva ima puno povjerenje u Vučića. To je napravljeno odlikovanjem Vulina u Moskvi u jeku kampanje. U takvim uvjetima se moglo očekivati ovo što se dogodilo”, rekao je.

Za vrijeme izbora, dovodili su se birači iz Republike Srpske u BiH, ali i iz Kosova. Analitičar smatra kako je to jasna poruka Vučićevih daljnjih planova.

“Jedan od elemenata koji se s pravom tumači kao dokaz da izbori nisu bili pošteni je masovno dovlačenje birača iz entiteta sa srpskom većinom u BiH. Čini mi se da se krivo tumači, prvi razlog nije bio nadomještanje manjka biračkog tijela, nego da se pokaže da su Srbi u BiH u Dodikovom entitetu dio političkog tijela Srbije i da se ponašaju i glasaju jednako.









Od tuda pojavljivanje Dodika u izbornom štabu u vrijeme pobjede. Istu ulogu ima i dovođenje sa sjevera Kosova, ali i pojavljivanje čovjeka koji ima veto moć i gospodari procedurom u Crnoj Gori, izvjesnog Mandića tamošnjeg predsjednika skupštine na tu proslavu. Time je Vučić simbolički rekao da je ovim izborima definitivno pobijedio koncept ‘Srpskoga sveta’. To što će Srbija biti drugačija, nije samo to što on sada ima snažniju vlast, nego prije svega to da će potpuno nesputano provoditi politiku Srpskog sveta”, pojasnio je analitičar.

Upozorio je kako Europska unija i SAD ne shvaćaju Vučićeve namjere te da će tipično birokratski smatrati kako će apsolutna većina dovesti do omogućavanja provođenja reformi koje Zapad zahtjeva.

“Ima u rukama škare i platno, u EU se nadaju da on sad može raditi reforme za koje zna da se moraju provesti, a za koje nema naklonosti u biračkom tijelu, no poznavajući Vučića uvjeren sam da to njemu nije dio agende. Da nam u suočavanju sa Srbijom ne slijedi razdoblje normalizacije, nego suprotno.

I opozicija je duboko poražena, ne treba precjenjivati rezultat Srbija protiv nasilja jer se ne radi o homogenoj skupini, koje čak nemaju niti jedinstveni stav prema Kosovu i Europskoj uniji.

Proeuropska opozicija se nema čemu niti veseliti niti nadati.

Ali, bojim se da će i SAD i EU krivo procijeniti rezultat izbora, Vučić nije čovjek s kojim su moguće bilo kakve političke promjene”, rekao je Davor Gjenero.

I Hrvatsku očekuju izbori pa je pred nama tako super izborna godina. 2024. ćemo imati pravo glasa za Hrvatski sabor, Europski parlament i na koncu Pantovčak na predsjedničkim izborima.