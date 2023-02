”SRPSKI SVET’ ĆE, AKO SE NE OBUZDA, ZAKUCATI I NA HRVATSKA VRATA!’ Sociolog upozorio na ‘radikalno stanje’: ‘Srbija i Hrvatska na istim pozicijama kao u vrijeme Miloševića i Tuđmana’

Autor: Dnevno.hr

Bh. sociolog Slavo Kukić, gostujući u Pressingu na N1, ocijenio je kako su današnja Srbija i Hrvatska u odnosu prema Bosni i Hercegovini na istim pozicijama kao u vrijeme Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana devedesetih.

Kazao je da će “Srpski svet”, ako se ne obuzda, zakucati na vrata Hrvatske te je dodao kako mu zbog toga nije jasna podrška hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića prvom čovjeku bh. entiteta Republika Srpska, Miloradu Dodiku.

Kukić je komentirao kako “vrlo teško može objasniti činjenicu da su Dodik i Čović partneri” te da je “možda razlog zajednički interes da se održi status quo jer bi nezavisno pravosuđe bilo opasno za obojicu”.





‘Oni su na istim pozicijama kao Milošević i Tuđman’

“Oni imaju lobističku podršku iz Beograda i Zagreba. Ovdje prije svega govorimo o Beogradu koji je “srpskim svetom” revitalizirao sve što se događalo devedesetih. Po mojoj procjeni stanje u Crnoj Gori je značajno radikalnije nego u Bosni i Hercegovini. Ako Beogradu svijet ne da do znanja da je “srpski svet” propala priča onda, koliko sutra, može vrlo lako se reafirmirati Šešeljev koncept o Srbiji do Virovitice i Karlobaga. I zbog toga vrlo teško shvaćam priču Milanovića o Dodiku”, kazao je.

Stjepan Mesić je nedavno u Pressingu kazao kako se Srbija i Hrvatska 90 posto slažu oko BiH, a Kukić na to kaže:

“To je Mesić vrlo precizno rekao. To je poruka da su oni na istim pozicijama kao Milošević i Tuđman. To je poruka – idemo rastakati BiH na bilo koji način. Dodik će jačati RS kao državu, a Čović će izmjenama Izbornog zakona faktički osigurati treći entitet da može i on sutra govoriti o nekakvoj Herceg-Bosni, da koristi iste termine kao Dodik”, rekao je Kukić.