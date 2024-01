Srpski političar kojeg je BIA pretukla i otrovala pušten na slobodu: ‘Nepokretna mu je desna strana tijela’

Autor: I.G.

Čini se da je barem privremeno završena drama na Senjaku, elitnom kvartu u Beogradu, gdje je predsjednik Republikanske stranke Nikola Sandulović iz svoga doma praktički otet, pretučen, i otrovan do te mjere da je ostao paraliziran. Sandulović je vraćen kući na kolicima Hitne pomoći.

Obitelj srpskog oporbenjaka u proteklim danima tražila je pomoć kako bi spasila život Sanduloviću. Prema njihovim riječima, on je izložen ovom nasilju zbog održavanja dobrih odnosa s kosovskim premijerom i izražavanja uvjerenja da je ‘neovisnost Kosova gotova stvar’. Incident se dogodio nakon što je Sandulović položio cvijeće i izrazio počast civilnim kosovskim žrtvama, obitelji Jašari, iz razdoblja sukoba 1998. godine.

Iza svega stoji BIA

‘Otmica‘ je zapravo djelo BIA-e, srbijanske sigurnosne službe, tvrdi nam Klara Sandulović, njegova kćer, a obitelj gotovo dva dana nije uopće znala gdje je, nego su ga ‘otkrili‘ s teškim ozljedama na VMA, u beogradskoj bolnici. Nakon toga, iako je njegovo zdravstveno stanje bilo loše, odveden je u zatvor unatoč protivljenju liječnika.

No, tijekom proteklih dana cijeli slučaj je dodatno došao pod fokus i europskog parlamenta pa je upravo jutros, kakve li koincidencije, generalna izvjestiteljica EK za političke zatvorenike iz Islanda zatražila je od srbijanskih vlasti da ‘poštuju međunarodne obaveze po pitanju ljudskih prava‘ te da odmah puste na slobodu teško ozlijeđenog čovjeka…









Uz napore Čedomira Jankovića, beogradskog odvjetnika i aktiviste te obitelji koja je pokušavali upozoriti srbijansku i međunarodnu javnost na premlaćivanje i mučenje koje je doživio oporbeni političar, danas je ipak stigao kući u kolima Hitne pomoći.

“Potpuno mu je oduzeta, nepokretna desna strana tijela – iako sretna zbog izlaska oca na slobodu, šokirana je njegovim stanjem bila u ponedjeljak kćer Klara. ‘Bole ga rebra, strašno je mršav…”, kratko je uspjela komentirati za Slobodnu Dalmaciju.

‘Njegova sloboda nije ista kao što je bila prije’

Odvjetnik Janković komentirao je pravne aspekte cijelog slučaja:









“Jutros, sat vremena nakon što je došao zahtjev Savjeta Europe da se Nikola Sandulović pusti kako bi se sa slobode branio u daljnjem tijeku ovog besmislenog postupka, to se i dogodilo. Moj branjenik je pušten na slobodu, ali njegova sloboda nije ista kao što je bila prije pokretanja ove lakrdije od postupka: zabranjeno mu je napuštati prebivalište i Republiku Srbiju, oduzete su mu putne isprave…”, kazao je za Slobodnu odvjetnik Nikole Sandulovića.

“Kazneni postupak je pokrenut, službeno, zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. ali ovim besmislenim postupkom Republika Srbija je službeno dokazala da se zbog polaganja cvijeća na grob jedne djevojčice protiv vas može voditi kazneni postupak! Vodi se, dakle, postupak jer suosjećate sa žrtvom, bilo kojom žrtvom, a u slučaju Nikole Sandulovića, s djevojčicom na čiji grob je položio cvijeće i to snimio, to doslovno tako stoji u dokumentu o kaznenom postupku! To da vas zbog toga progone, to nije samo povreda ljudskih prava, to remeti civilizacijske dosege, to nas svodi na nivo divljaštva!

Nigdje drugdje, nikad, nije zabilježeno da se zbog toga, zbog polaganja cvijeća na grob, zbog sućuti sa žrtvom, u ovom slučaju samo je još tragičnije što je ta žrtva bila djevojčica, da se protiv nekoga pokrene kazneni postupak. To je nečuveno! To je povreda svih civilizacijskih tekovina!”, ogorčen je postupanjem pravosuđa u ovom slučaju odvjetnik Janković, koji ne sumnja kako je takve pojave ‘generirao Vučićev režim‘.