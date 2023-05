SRPSKI MINISTAR POLUDIO ZBOG ‘GAZELE’: ‘Iživljavali su se nad drugima, maltretirali. Osuđujem blokadu!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar prometa, građevinarstva i infrastrukture Srbije, Goran Vesić, večeras je izjavio da najoštrije osuđuje blokadu mosta Gazela tijekom prosvjeda u Beogradu.

“Najoštrije osuđujem iživljavanje onih koji su blokirali most Gazela nad vozačima koji su se zatekli na cesti, to je maltretiranje drugih ljudi i vrijeđanje neistomišljenika. U našoj zemlji svatko ima pravo izraziti svoj politički stav i prosvjedom, ali nitko nema pravo zaustavljati promet i maltretirati druge te se na njima iživljavati samo zato što ne žele podržati prosvjednike. To se upravo događa na mostu Gazela”, napisao je Vesić na Facebooku.

Rekao je da tamo dnevno prođe u prosjeku 128 tisuća vozila kao i 1351 autobus na osam linija javnog prijevoza.





“Blokada mosta Gazela, koja se nalazi na autoputu koji je međunarodni koridor, predstavlja protuzakonit čin i kazneno je djelo“, rekao je Vesić.

Vesić je poručio da Srbija ne smije stati.

„Ona će se nastaviti razvijati, graditi ceste i pruge i otvarati nova radna mjesta. Razvoj Srbije nitko ne može zaustaviti, pa ni oni koji danas maltretiraju građane i misle da Srbija treba prestati živjeti kako bi se oni dočepali vlasti“, poručio je Vesić.