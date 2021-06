SRPSKI MINISTAR OPALIO PO PLENKOVIĆEVOJ IZJAVI: ‘Takvu glupost pred Srbima ne bi smio ponoviti’. A onda krenuo i po Stepincu

Autor: Dnevno.hr

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin osvrnuo se na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i istaknuo da “takvu glupost pred Srbima ne bi smio ponoviti”.

“Kada su 8. svibnja 1945. godine jedinice 45. srpske divizije iz sastava druge armije Narodnooslobodilačke vojske pod komandom Koče Popovića ušle u Zagreb, dočekao ih je pust grad, kada je u Zagreb 1941. godine ušao Wehrmacht, dočekale su ga tisuće”, naveo je Vulin u priopćenju za javnost.

“Voljom ogromne većine Hrvata do posljednjeg trenutka postojanja Trećeg Reicha, Hrvatsku je vodio Pavelić. Možda Plenković može pred članicama EU pričati da su Hrvati većinski bili u partizanima, ali pred Srbima takvu glupost ne bi smio ponoviti”, naveo je ministar unutarnjih poslova Srbije.

Vulin je ukazao i na pokušaje mijenjanja povijesti.

“Da bi se istina o ulozi hrvatskog naroda u Drugom svjetskom ratu sakrila, planski se smanjuje broj ubijenih u Jasenovcu i šuti se o bezbrojnim jamama i poklanoj srpskoj djeci. To je i razlog što je vikar ustaške vojske Alojzije Stepinac trebao postati svetac, jer ako je vikar ustaške vojske svetac, onda je i vojska koju je duhovno vodio sveta kao i on. Hrvatska nije razumjela da deustašizacija nije proces laganja o ulozi Hrvata u Drugom svjetskom ratu, već da je to pokajanje pred žrtvama ustaškog ludila i osuda samog postojanja NDH. Nisu krivi Hrvati što im je bez pokajanja oprošten Jasenovac, krivi su Srbi, jer ih pokajanje nisu tražili”, izjavio je Vulin povodom izjave Plenkovića, prenosi B92.