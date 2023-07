Posljednjih tjedan podigla se ogromna bura oko cijena na našem Jadranu. Po društvenim mrežama i šire ne prestaje se komentirati o tome. Cijene sladoleda ove su sezone hit. A sve to odjeknulo je i po stranim medijima. Austrijski dnevni list Kronen Zeitung taok je objavio tekst o cijenama ljetovanja u Hrvatskoj.

Kako pišu, maslac za 4,50 eura, pizza za 18 eura i parking za 40 eura zvuče kao luksuzni odmor u skupoj Švicarskoj, a zapravo se odvija u nekoć jeftinoj destinaciji za odmor.

U Hrvatskoj su cijene skočile u nebo od uvođenja eura, pišu i podsjećaju da Hrvatska od 1. siječnja ove godine više nema kunu kao valutu, već euro.

Njihova čitateljica Brigitte, koja odmara u Hrvatskoj, izjavila je kako je ovdje skuplje nego u Austriji

“Pizza 18 eura, biftek 38 eura…”, nabraja. Visoke cijene ne staju ni na namirnicama u supermarketu: “Maslac 4,50 eura”, poručila je Austrijanka Brigitte.

Njemački Savezni zavod za statistiku (Destatis) usporedio je pak troškove gastronomskih usluga i hotelskih smještaja u europskim zemljama.

Razina cijena u Turskoj i Albaniji je bila najniža među državama koje je ‘pročešljao’ Savezni ured za statistiku. U obje te zemlje su cijene turističkih usluga bila za 56% manje nego u Njemačkoj. U Portugalu i na Malti troškovi jela u restoranima i noćenja u hotelima su za njemačke turiste bili 28% niži nego kod kuće.

How much does it cost to travel by ferry in Ireland and Europe? https://t.co/Yqu1xCAnxO @vivanoda









— Caravan Cruise Irl (@CaravanCruise) June 30, 2023