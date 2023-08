Srpska vojska opasno jača, napravili skok ispred Hrvatske: ‘Nemaju razlog za veselje’

Stranica Global Firepower (GFP) svake godine objavljuje rang listu nacionalnih oružanih snaga od najjačih do najslabijih vojski svijeta. U ocjenjivanju koriste preko 60 pojedinačnih čimbenika za određivanje PowerIndexa određene nacije s kategorijama poput vojnih jedinica, financijske situacije, logističkih kapaciteta i geografskih uvjeta.

Za pregled GFP-a 2023. razmatralo se ukupno 145 svjetskih sila, a zanimljivo je kako je prema ovogodišnjem rangiranju Srbija poboljšala svoj rejting i sada se nalazi na 58. mjestu, dok je Hrvatska zauzela 69. poziciju.

Na prvom mjestu se nalazi vojska Sjedinjenih Američkih Država.





Amerikanci i dalje vode

SAD su tehnološki vodeće u svijetu, navodi Business Insider. Amerikanci su napredni u ključnim medicinskim, zrakoplovnim i telekomunikacijskim sektorima, a zadržavaju prednost na nekoliko glavnih industrijskih tržišta “omogućujući određeni stupanj samoodrživosti”.

S 92 razarača, 11 nosača zrakoplova, 13 300 zrakoplova i 983 jurišna helikoptera, od travnja 2023., SAD su bile prve u mnogim područjima, uključujući veličinu flote zrakoplova, broj ratnih brodova i snagu transportne flote.

Također su imale daleko najveći proračun za obranu od 761,7 milijardi dolara, što je trostruko više od Kine koja je imala proračun za obranu od 230 milijardi dolara.

Rusija na drugom mjestu

Rusija je zadržala drugo mjesto na ljestvici Global Firepowera. Ruska invazija na Ukrajinu “pokazala je ključna ograničenja ruskih vojnih sposobnosti unatoč kvantitativnoj prednosti u ljudstvu i materijalnoj prednosti nad susjednom Ukrajinom”, navodi GFP.

Global Firepower stavio je Rusiju na drugo mjesto u područjima poput ukupne snage flote zrakoplova i ukupne transportne flote. Rečeno je da je od siječnja 2023. Rusija imala više od 4100 vojnih zrakoplova.

Iako je Rusija u ratu s Ukrajinom izgubila mnogo ratne opreme, osobito tenkova, njezino zrakoplovstvo i mornarica uglavnom su izbjegle štetu.









Kina polako grabi prema gore

Kina ima “izrazitu prednost u gospodarskom smislu i ljudstvu te se odlučno usredotočila na povećanje pomorskih, zračnih i kopnenih ratnih sposobnosti”, navodi Global Firepower u svojoj najnovijoj ljestvici.

Ako se trend nastavi, Kina će “postati glavni globalni vojni protivnik Sjedinjenih Država”.

Prema Global Firepoweru, Kina ima raspoloživu vojnu snagu od više od 761 milijuna ljudi od travnja 2023., zajedno s 50 ratnih brodova razarača i 78 podmornica, među mnogim drugim vojnim sredstvima.









Europljani u top 10, Ukrajina na 15. mjestu

Što se tiče europskih sila, među prvih deset nalaze se Ujedinjeno Kraljevstvo na petom mjestu, Francuska na devetom i Italija na desetom mjestu.

Global Firepower rangirao je Ukrajinu na 15. mjesto, što je napredak u odnosu na prošlu godinu. Ukrajina se popela na ljestvici zbog odgovora na rusku invaziju te vojnu pomoć koju prima od svojih saveznika.

Zanimljivo, Izrael je završio na 18. mjestu i nalaze se u top 20 što se tiče ukupne snage borbenih/presretačkih zrakoplova, ukupne zrakoplovne flote i raspoloživih rezervnih vojnih snaga.

Navodi se da je Izrael od siječnja 2023. imao 601 vojni zrakoplov, od kojih je 241 lovac. Imali su i 2200 tenkova te zalihu od 650 komada samohodnog topništva. Izrael je nisko rangiran kada je riječ o pomorskoj imovini sa samo 67 brodova, od kojih je 45 patrolnih brodova na moru, iako je njihova flota od pet podmornica 16. najveća u svijetu.

Poljska se ubrzano naoružava

Global Firepower svrstao je Poljsku među 20 najboljih u područjima koja uključuju ukupnu snagu helikoptera, snagu flote oklopnih borbenih vozila, ukupan broj brodova za protuminsko ratovanje i ukupan broj podmornica.

Rečeno je da je od prosinca 2022. Poljska imala 208 helikoptera i više od 50.000 oklopnih borbenih vozila. Od izbijanja rata u Ukrajini, Poljska je krenula putem ubrzanog naoružavanja. U siječnju su sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisali ugovor o kupnji 116 tenkova Abrams u okviru jačanja svojih vojnih sposobnosti

“Snažimo ‘željeznu šaku’ poljskih oružanih snaga kako bismo uspješno odvratili agresora”, rekao je tada poljski ministar obrane Mariusz Blaszczak te dodao da bi prvi Abramsi na istok Poljske trebali stići do kraja godine.

Poljska je lani nabavila 250 američkih tenkova Abrams koji bi, po riječima poljskog ministra, trebali biti isporučeni do kraja 2024.

Srbija ispred Hrvatske

Zanimljivo, ove se godine Hrvatska nalazi na 69. poziciji. Od susjednih zemalja najbolje stoji Srbija koja je na 58. mjestu. Crna Gora je na 128., Bosna i Hercegovina je na 133. Kosovo je zauzelo 134. mjesto.

Srbija je prema prošlogodišnjoj ljestvici bila 61. vojska svijeta, a ovaj skok unaprijed mogao bi biti posljedica velikih investicija koje je najavio srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Podsjetimo, u travnju ove godine održan je prikaz sposobnosti, naoružanja i opreme Vojske Srbije, u kojem je sudjelovalo oko 5000 vojnika i časnika iz svih rodova VS-a. Tada je bilo izloženo više od 2300 borbenih vozila, tenkova, topništva, raketnog naoružanja, letjelica, dronova te oklopnih vozila domaće vojne industrije.

Uz opremu, naoružanje i oklopne transportere i borbena vozila domaće vojne industrije “Lazar” i “Miloš”, samohodne haubice Nora B-52, prikazano je naoružanje i oprema inozemne proizvodnje koje u svom sastavu ima VS – američki hummer i BearCat, kineski raketni sustav PVO FK-3, te ruski Pancir. Po prvi puta prikazana je i bespilotna letjelica CH-95 kineske proizvodnje, te sustav protuzračne obrane Mistral koji je odnedavno u naoružanju VS-a.

Ocijenivši prikaz kao ‘vrlo dobar’, Vučić je najavio je da će do kraja godine VS dobiti i dronove-kamikaze koji su rezervirani i kupljeni tijekom nedavnog sajma naoružanja i vojne opreme u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

“Naša vojska je sve snažnija, ali ćemo ljudske kapacitete morati i dalje snažiti i popunjavati. Naše je da čuvamo i štitimo mir, a to možete samo ako imate snažnu vojsku”, rekao je Vučić.

U srpnju je pak prikazana vojna vježba koju je također pratio predsjednik Srbije. Tada je rekao kako se vidi kakvo su pojačanje kineski dronovi koji su ‘pogađali s nevjerojatnom preciznošću’ te najavio nova ulaganja u bespilotne letjelice.

Analitičar upozorio: Nemaju Srbi razloga za veselje

Kada je prošle 2022. godine, taman u ovo vrijeme, objavljena rang lista najmoćnijih vojski svijeta Global Firepowera, neovisni geopolitički analitičar Danko Radaljac za Dnevno je objasnio probleme u pokušajima da se na taj način rangiraju vojske.

Rangiranje na GFP listi temelji se na 50 različitih kriterija pomoću kojih se razmatraju ljudstvo, tehnika, vojni proračun, potencijal prirodnih resursa, geografske značajke te logistički kapaciteti. Međutim, kako je kazao Radaljac, činjenice treba staviti u kontekst.

“Izrael je na 19. mjestu, a imaju vojsku s kojom se nitko ne želi sukobiti. Poljska je na 24. mjestu, a u ovom trenutku je možda najjača vojska u Europskoj uniji. Teško je računati i kvalitetu kadra. To je teško staviti na papir i onda se gubi to jesmo li mi 61. ili 62. na ljestvici. Island koji ima potpisane ugovore o obrani s vrlo snažnim državama je na posljednjem mjestu. Možda su zadnji, ali nitko nikada neće napasti Island”, objasnio je Radaljac te napomenuo da, kada je riječ o hrvatskoj i srpskoj vojsci, Srbija nema mnogo razloga za veselje bez obzira na položaj na GFP ljestvici,

“Ne može se samo tako reći da je srpska vojska jača od hrvatske jer ovi indeksi i mjerenja koja je vojska jača nemaju previše smisla budući da u sebi sadrže jednu proizvoljnost. Svi stave Ameriku na prvo mjesto, a onda Rusiju i Kinu nakon čega dalje nižu po nekom svojem nahođenju. Kada je riječ o 50 parametara na GFP, Srbija je svakako u prednosti zbog broja stanovnika. Dakle, imaju potencijalno veći broj ljudi koji mogu mobilizirati, ali uzalud im i to ako nemaju dovoljno ekonomske snage za podizanje vojske. Nemaju nekog razloga za veselje jer gledati vojnu moć bez ekonomskog i geopolitičkog konteksta nema nikakvog smisla. Hrvatska je u oba slučaja moćnija”, objasnio je prošlogodišnju ljestvicu analitičar.

No i tada je upozorio da su Hrvatska po ulaganjima u vojsku kaska za Srbijom.

“Srbija definitivno nabavlja jako naoružanje i ovako po mojem mišljenju rade pametnije od Hrvatske kada je oprema u pitanju. Njihova velika prednost u tom smislu je protuzračna obrana budući da je mi praktički nemamo. Oni imaju stvarno solidnu protuzračnu obranu. Mi imamo nešto sitno ručne protuzračne obrane i to je velika rak rana hrvatskog obrambenog sektora. Oni imaju i prednost u tome što ne moraju ništa ulagati u mornaricu jer je nemaju. Hrvatska pak mora ulagati u mornaricu, a to je najskuplja grana vojske, skuplja od zrakoplovstva”, istaknuo je Radaljac i dodao kako je stanje u zrakoplovstvu slično, ali da će i to uskoro promijeniti.

“Kada Rafalei dođu u Hrvatsku bit ćemo petnaest rangova iznad njih”, rekao je.

Hrvatska čeka Rafale i Bradleye

I Hrvatska je napravila velike korake što se tiče ulaganja u modernizaciju vojnih snaga. Prema najavama ministra obrane Marija Banožića, prvi avioni Rafale u Hrvatsku bi trebali stići u proljeće sljedeće godine, dok bi oni posljednji trebali bi isporučeni početkom 2025. godine. U ovom trenutku u Francuskoj je u tijeku obuka pilota i tehničara, a piloti su već obavili prve samostalne letove.

S dolaskom prvih aviona u proljeće sljedeće godine, u bazi Pleso trebao bi biti instaliran i protuzračni sustav kratkog dometa Mistral koji je Hrvatska također kupila od Francuske. Sustav bi se za početak trebao koristiti za obranu baze od eventualnih napada s malih visina.

Ove godine neće početi isporuka oklopnih vozila Bradley Hrvatskoj jer američka vojska i tvrtka BAE Systems, proizvođač Bradleyja, još nisu postigli dogovor o cijeni njihove modernizacije.

Prema ugovoru između Hrvatske i SAD-a, Hrvatskoj je namijenjeno 89 vozila Bradley. Od toga će 62 biti modernizirana, pet vozila bit će za obuku, a 22 za rezervne dijelove. Ukupna je vrijednost 196,4 milijuna dolara, od čega američka donacija iznosi 51,1 milijun dolara, a Hrvatska plaća preostalih 145,3 milijuna dolara.

Dodajmo samo da se nama susjedna Slovenija nalazi na 86. mjestu, BiH je pri dnu, na 133. mjestu, a posljednji, 145. je Kraljevina Butan koji se nalazi u južnoj Aziji.