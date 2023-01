Foto: MORH/ F./Guliver KlenWashington United States of America/Predrag Milosavljevic

SRPSKA VOJSKA IMA JEDNU VELIKU PREDNOST! Zato su prestigli Hrvatsku: ‘Imamo problem, tu ozbiljno kaskamo i to ne samo za Srbijom’

Autor: Ivana Jurišić

Srbija je prema ljestvici specijalizirane web stranice Global Fire Power (GFP) objavljenoj 5. siječnja 58. vojska svijeta, što znači da je čak 11 mjesta ispred Hrvatske koja se trenutačno nalazi na 69. mjestu. Hrvatska je u posljednjih pet mjeseci pala s 62. mjesta na 69., dok je u Srbija u istom razdoblju skočila za tri mjesta, sa 61. na 58. mjesto.

U vrijeme kada Europom bjesni najveći rat od 1945. godine, to ne izgledaju kao dobre vijesti za našu zemlje. Ipak, da brojke ne pokazuju točno kakva je stvarna situacija na terenu, za Dnevno objašnjava neovisni geopolitički analitičar Danko Radaljac.

“Iako se možda tako ne čini na prvi pogled, Srbija nema ništa istaknutije od Hrvatske. Imaju veće brojke, što je i logično jer imaju veći broj stanovnika. Kada se gledaju ulaganja, problem je što Hrvatska treba ulagati u mornaricu, a Srbija za tim nema potrebe već sredstva koja Hrvatska mora uložiti u mornaricu, oni mogu usmjeriti neke druge sustave”, objašnjava Radaljac napomenuvši kao ni srpsko zrakoplovstvo nije nešto naročito.





“Možda je trenutačno bolje od hrvatskog, ali nakon dolaska Rafala, to se skroz mijenja u našu korist”, napominje analitičar.

Upitna kvaliteta srpskih haubica

Objašnjava kako su Srbi u prednosti jer sami proizvode streljivo, oklopna vozila i samohodne haubice.

“Kvaliteta tih haubica je ipak upitna, a kakve su točno znaju oni koji ih koriste. U današnjem svijetu u kojem se na vojnu opremu čeka i nekoliko godina, prednost je kad sam nešto proizvodiš”.

Na pitanje kakva je situacija u Hrvatskoj, Radaljac odgovara kako mi proizvodimo neke stvari sami, ali kako u slučaju eventualnog rata u potpunosti ovisimo o NATO-u.

“Mi proizvodimo solidne uniforme i svu opremu koja ide s njima, kao i kacige vrhunske kvalitete. Ali osim VHS pušaka, mi sami ne proizvodimo oružane sustave i potpuno smo ovisni o drugima”.

Mane ruskog načina vođenja ratovanja

Dok je Srbija u proteklih nekoliko godina dosta ulagala u vojsku, Hrvatska je tek sada sustiže.









“Hrvatskoj naviše nedostaju protuzračni sustavi. Tu ozbiljno kaskamo ne samo za Srbijom, već i za drugim zemljama u okruženju. Sada smo krenuli u nabavu, a koliko će ona biti dobra vidjeti ćemo kroz nekoliko godina. Naravno tu je i nabava francuskih borbenih aviona Rafala koji su potpuni game changer jer nitko od ovih istočnih zemalja nema ništa slično tome. Riječ je o dominantnim avionima koji će u potpunosti promijeniti raspored snaga”, ističe Radaljac.

Radaljac ističe kako je rat u Ukrajini pokazao i sve mane ruskog načina vođenja rata i kako je Hrvatska tu u velikoj prednosti pred Srbijom.

“Vojska nije samo tehnika, to je i ljudstvo, infrastruktura i načini zapovijedanja. U Ukrajini se pokazalo kako je NATO sustav zapovijedanja i nadzora bojišnice izrazito dominantan istočnim, ruskim principima, a srpska vojska je puno više na ruskim nego NATO principu. To je nešto gdje Hrvatska i sada ima ogromnu prednost. Naš nadzor bojišnice, načini zapovijedanja, sve to je ispred srpskog”, kaže.









Kad je riječ o eventualnom ratu, Radaljac ističe kako Hrvatska još ima jednu veliku prednost pred Srbijom, a to je ekonomija.

“Zemlja koja je ekonomski jača, a Hrvatska to definitivno jest, uvijek je u prednosti”, zaključuje.