Srpska premijerka kazala kako žele pomirenje, no ne razumije zašto je Milošević bio u Kninu. Ipak, kaže da joj ga je teško javno osuditi

Autor: I.Br.

Srpska premijerka Ana Brnabić u intervju za TV Prvu, osvrnula se na nedavne tenzije zbog obilježavanja 25. obljetnice VRO Oluja. Brnabić je kazala da su za nju “najvažnije poruke mira i pomirenja koje je poslao srpski predsjednik Aleksandar Vučić”.

“Želimo pomirenje, mir, ne tražimo od vas da se ispričate, priznate genocid u Jasenovcu, ali želimo da nas pustite da tugujemo taj dan ili tih dana. Želimo pomirenje, ali ne i poniženje, na koje nećemo pristati”, kazala je Brnabić.

Što se tiče dolaska Borisa Miloševića u Knin, Brnabić je rekla kako joj je teško o tome govoriti te da se ona drži i slaže sa srpskom državnom politikom koju je zacrtao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Mi ne želimo da se Srbi više dijele gdje god živjeli, u BiH, Hrvatskoj… već da im pružimo podršku i budemo jedinstveni i zato je meni teško javno osuditi to što je Milošević napravio“, navela je premijerka.

Istaknula je da joj je teško javno osuditi čin Borisa Miloševića, no da ga ne može podržati.

“Ne razumijem zašto je to napravljeno. Razumjela bih da su Srbi nešto dobili, da ode tamo kada Srbi koji su povratnici dobiju struju, ali da napravite to kada se ništa od toga nije dogodilo, u nadi da će povratnici dobiti struju u zemlji članici EU u 21. stoljeću, to ne razumijem i to je jako ponižavajuće“, rekla je Brnabić.