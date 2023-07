Srpska obitelj prošla kroz pakao u top turističkoj destinaciji u susjedstvu: Sve je počelo prolaskom kroz crveno

Autor: Dnevno.hr

U zatvorenoj grupi na Facebooku ‘Live from Greece‘ jedna se navodna obitelj iz Srbije požalila da su na poznatom poluotoku Kasandra prošli kroz crveno svjetlo i platili kaznu od 700 eura, no kad su otišli do policije, skinuli su im tablice i uzeli vozačku i prometnu, piše portal Danas.rs.

“Danas smo u Kalitei prošli kroz crveno svjetlo i dobili smo kaznu 700 eura. Kad smo otišli u stanicu da se javimo, skinuli su nam i tablice s auta. Nakon što smo platili kaznu i uputili molbu za vraćanje tablica s dokazima u uplati kao i potvrdom bookinga da nam je danas zadnji dan aranžmana, rekli su nam da dođemo sutra u 10, a između redova da slobodno krenemo za Srbiju, jer će nam zahtjev biti odbijen. Navodno se uz taj roza papir napisan grčkim alfabetom možemo vratiti istim autom, a također oduzeta nam je prometna i vozačka dozvola. Imate li nekog iskustva, da li stvarno možemo putovati bez papira i tablica? Stvarno smo se izmaltretirali, treba nam pomoć, s djecom smo”, stoji u objavi.

Mnogi su komentirali i ponudili im savjete

“Bilo je ovakvih slučajeva već. Kazne za prometne prekršaje su visoke, a čini mi se da su na Kasandri baš neumoljivi oko oduzimanja vozačke dozvole. Iskreno, ne razumijem odakle im pravo da strancima oduzmu vozačku i je li to skroz po zakonu, jer mi je nevjerojatno da je tako nešto moguće”, napisala je administratorica grupe.





I zaista, prema važećim zakonima u Grčkoj, nema tolerancije za ovakve prekršaje.

Ovo su i kazne koje se naplaćuju za prometne prekršaje u Grčkoj:

– Prolazak na znak stop bez zaustavljanja – 700 eura

– Prolazak na crveno svjetlo – 700 eura

– Obijesna vožnja – 700 eura

– Nedozvoljeno pretjecanje – 80 eura









– Prekoračenje brzine do 20 km/h – 20 eura

Ako prođete na crveno svjetlo, platit ćete kaznu od 700 eura, ali i ostati bez vozačke dozvole i bez tablica na 20 dana.

Također, većina cesta ali i autocesta u Grčkoj ima ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.